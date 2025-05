Ainda não declarou o imposto de renda? Prazo acaba hoje; confira guia completo

Quem ainda não declarou o Imposto de Renda 2025, tem até hoje, sexta-feira, 30, às 23h59, para enviar sua declaração de IR.

Até às 17h de ontem, já tinham sido entregues 37.952.808 declarações. Destas, 58,9% terão valores a restituir, 21,7% terão que pagar e 19,4%% não pagarão nada, mas também não receberão nada.

A expectativa do fisco é de que 46,2 milhões de declarações sejam entregues até o final do prazo.

Quem perder a data estará sujeito a multa que corresponde a 1% ao mês ou fração de atraso sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74 e limite máximo de 20% do imposto apurado. Caso não haja imposto a pagar, a penalidade mínima será aplicada.

Quem precisa declarar o Imposto de Renda 2025?

A obrigatoriedade de declarar o Imposto de Renda em 2025 vale para quem, em 2024, se encaixou em pelo menos um dos critérios a seguir:

Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888,00 no ano.

Obteve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte que, somados, ultrapassaram R$ 200.000,00.

Teve ganho de capital com venda de bens ou direitos sujeitos ao imposto.

Realizou operações em bolsa de valores, mercadorias, futuros ou similares, com soma superior a R$ 40.000,00 ou ganhos líquidos tributáveis.

Obteve receita bruta na atividade rural acima de R$ 169.440,00 ou pretende compensar prejuízos fiscais de anos anteriores, ou do ano-calendário.

Possuía bens ou direitos (inclusive terra nua) com valor total superior a R$ 800.000,00 em 31 de dezembro.

Passou a residir no Brasil em qualquer mês de 2024 e estava nessa condição em 31 de dezembro.

Optou por situações específicas, como isenção de ganho de capital na venda de imóvel residencial, bens no exterior ou titularidade de trust.

Quem não precisa declarar o IR?

Quem não se enquadra nos critérios obrigatórios da Receita Federal.

Dependentes já incluídos na declaração de outra pessoa física.

Pessoas com bens declarados pelo cônjuge, desde que o total não ultrapasse R$ 800.000,00.

O que é preciso para declarar o IR?

Para a declaração, é necessário reunir documentos como documento oficial com CPF, comprovante de endereço atualizado, CPF do cônjuge, título de eleitor, recibo da declaração do ano anterior, cadastro no INSS e dados dos dependentes.

O não envio da declaração pode acarretar multas e o CPF irregular, com restrições para diversas operações financeiras e burocráticas.

Confira o guia para declarar o Imposto de Renda 2025:

Antes da declaração:

Durante a declaração:

Depois da declaração: