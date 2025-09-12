Acabou o dinheiro? Brasil tem 8 milhões de empresas negativadas, diz Serasa

O Brasil seguiu em julho a tendência de crescimento no número de empresas inadimplentes, com 8 milhões de CNPJs com alguma pendência, novo recorde, segundo dados da Serasa Experian divulgados nesta sexta-feira, 12.

Com os números de julho, já são sete meses de avanço nesse terreno, um crescimento de 16% sobre o mesmo período de 2024, segundo a companhia. Do volume total de CNPJ endividados, 7,6 milhões são de pequenas e médias empresas.

Valor médio de dívidas

O valor médio das dívidas também atingiu a máxima histórica da série, R$ 3.302,30 - uma média de 7,3 dívidas por negócio. O valor total das dívidas soma R$ 193,40 bilhões, sendo R$ 174 bilhões de pequenas e médias empresas, segundo a Serasa.

"As empresas têm contraído dívidas cada vez mais altas, muito por conta do ambiente de juros elevados e a concessão de crédito mais criteriosa, o que deixa o ambiente mais restritivo para renegociações de dívidas e prazos", disse a economista Camila Abdelmalack, da Serasa Experian, em comunicado à imprensa.

"Observamos que o segundo semestre pode ser ainda mais crítico para os negócios, com as projeções de desaceleração na atividade econômica exercendo uma pressão ainda maior nos ganhos e na margem de lucro, principalmente para aquelas de menor porte", complementou.

Serviços lideram negativados

A Serasa disse que o setor de “Serviços” concentrou a maior fatia dos CNPJs negativados em julho, 54,1% do total. Na sequência, aparecem “Comércio” (33,7%) e “Indústria” (8%).

Categorias agrupadas como “Outros”, que incluem companhias dos ramos Financeiro e do Terceiro Setor, representaram 3,2%.