Abono salarial: lote extra de R$ 156,4 milhões será pago neste sábado

Mais de 152,4 mil de trabalhadores serão beneficiados; veja se você está na lista

PIS/Pasep: novo lote atende quem teve dados corrigidos até junho (rafastockbr/Freepik)

Da redação, com agências
Redação Exame

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 10h58.

O Ministério do Trabalho anunciou, neste sábado, 15, a liberação de um lote extra de R$ 156,4 milhões do abono salarial do PIS/Pasep.

A medida deve beneficiar cerca de 152,4 mil trabalhadores que atuaram com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2023 e receberam até dois salários mínimos no período.

O pagamento contempla tanto quem ainda não sacou o benefício quanto trabalhadores que entraram com recurso administrativo após problemas nos dados enviados por empregadores ao governo.

Os valores variam de R$ 126,50 a R$ 1.518,00, de acordo com o número de meses trabalhados em 2023.

Como consultar e sacar?

A consulta ao benefício pode ser feita no aplicativo Carteira de Trabalho Digital, no Portal gov.br, ou pelo telefone 158, da central Alô Trabalho.

Para trabalhadores da iniciativa privada, o pagamento é feito via Caixa Econômica Federal. Já os servidores públicos recebem por meio do Banco do Brasil.

As opções de saque incluem conta-corrente, poupança digital no app Caixa Tem, terminais eletrônicos, lotéricas e agências bancárias. Os pagamentos continuarão sendo feitos até o fim do ano, sempre no dia 15 de cada mês — ou no primeiro dia útil subsequente.

Quem tem direito

Para receber o abono salarial, é preciso:

  • Estar inscrito no PIS/Pasep ou no CNIS há pelo menos 5 anos;
  • Ter trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2023;
  • Ter recebido remuneração média de até dois salários mínimos no ano-base;
  • Ter os dados corretamente informados pelo empregador na Rais ou no eSocial.

O lote extra contempla apenas quem teve as informações corrigidas e reenviadas ao governo até junho deste ano.

Quem fica de fora?

Não têm direito ao benefício empregados domésticos, trabalhadores contratados por pessoa física (rurais ou urbanos) e funcionários de pessoa física equiparada a jurídica.

O prazo final para saque é 29 de dezembro. Quem acredita ter direito e não foi incluído pode registrar recurso no aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

(Com Agência Brasil)

Acompanhe tudo sobre:abono-salarialEscala de trabalhoPIS/Pasep

