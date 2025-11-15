Abono salarial: lote extra de R$ 156,4 milhões será pago neste sábado

PIS/Pasep: novo lote atende quem teve dados corrigidos até junho (rafastockbr/Freepik)
Redação Exame
Publicado em 15 de novembro de 2025 às 10h58.
O Ministério do Trabalho anunciou, neste sábado, 15, a liberação de um lote extra de R$ 156,4 milhões do abono salarial do PIS/Pasep.
A medida deve beneficiar cerca de 152,4 mil trabalhadores que atuaram com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2023 e receberam até dois salários mínimos no período.
O pagamento contempla tanto quem ainda não sacou o benefício quanto trabalhadores que entraram com recurso administrativo após problemas nos dados enviados por empregadores ao governo.
Os valores variam de R$ 126,50 a R$ 1.518,00, de acordo com o número de meses trabalhados em 2023.
A consulta ao benefício pode ser feita no aplicativo Carteira de Trabalho Digital, no Portal gov.br, ou pelo telefone 158, da central Alô Trabalho.
Para trabalhadores da iniciativa privada, o pagamento é feito via Caixa Econômica Federal. Já os servidores públicos recebem por meio do Banco do Brasil.
As opções de saque incluem conta-corrente, poupança digital no app Caixa Tem, terminais eletrônicos, lotéricas e agências bancárias. Os pagamentos continuarão sendo feitos até o fim do ano, sempre no dia 15 de cada mês — ou no primeiro dia útil subsequente.
Para receber o abono salarial, é preciso:
O lote extra contempla apenas quem teve as informações corrigidas e reenviadas ao governo até junho deste ano.
Não têm direito ao benefício empregados domésticos, trabalhadores contratados por pessoa física (rurais ou urbanos) e funcionários de pessoa física equiparada a jurídica.
O prazo final para saque é 29 de dezembro. Quem acredita ter direito e não foi incluído pode registrar recurso no aplicativo Carteira de Trabalho Digital.
(Com Agência Brasil)