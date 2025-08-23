A cidade mais barata do Brasil fica em SP e tem IDH de país desenvolvido

Guaratinguetá: localizada no Vale do Paraíba
Redação Exame
Publicado em 23 de agosto de 2025 às 19h16.
Última atualização em 23 de agosto de 2025 às 19h18.
Viver em uma cidade com preços acessíveis, qualidade de vida e bons indicadores sociais é possível em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo.
A cidade é apontada como uma das mais baratas para se viver no Brasil e apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) considerado alto, em patamar comparável ao de países desenvolvidos.
Guaratinguetá tem IDHM de 0,798, número classificado como “alto”. Esse índice reflete avanços em áreas como educação, renda e longevidade, colocando a cidade em destaque no cenário nacional. De acordo com o IBGE (2022), são cerca de 121 mil habitantes vivendo em um município bem estruturado, com acesso a saúde, educação e serviços públicos de qualidade. A localização também ajuda: Guaratinguetá fica entre São Paulo e Rio de Janeiro.
O custo de vida é o que mais chama atenção. Morar na cidade pode sair até 30% mais barato que a média nacional e até 50% menos que em capitais como São Paulo. Nos aluguéis, a diferença é ainda maior: imóveis podem custar até 65% menos.
Enquanto grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro enfrentam altos preços de moradia e transporte, em comparação com cidades do interior como Sorocaba e Ribeirão Preto — que já têm valores próximos aos da capital, de acordo com plataformas de aluguel de imóveis — Guaratinguetá mantém preços mais baixos, o que reforça sua atratividade.