A cidade mais barata do Brasil fica em SP e tem IDH de país desenvolvido

Viver em uma cidade com preços acessíveis, qualidade de vida e bons indicadores sociais é possível em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo.

A cidade é apontada como uma das mais baratas para se viver no Brasil e apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) considerado alto, em patamar comparável ao de países desenvolvidos.

Por que Guaratinguetá é tão barata?

Guaratinguetá tem IDHM de 0,798, número classificado como “alto”. Esse índice reflete avanços em áreas como educação, renda e longevidade, colocando a cidade em destaque no cenário nacional. De acordo com o IBGE (2022), são cerca de 121 mil habitantes vivendo em um município bem estruturado, com acesso a saúde, educação e serviços públicos de qualidade. A localização também ajuda: Guaratinguetá fica entre São Paulo e Rio de Janeiro.

O custo de vida é o que mais chama atenção. Morar na cidade pode sair até 30% mais barato que a média nacional e até 50% menos que em capitais como São Paulo. Nos aluguéis, a diferença é ainda maior: imóveis podem custar até 65% menos.

Enquanto grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro enfrentam altos preços de moradia e transporte, em comparação com cidades do interior como Sorocaba e Ribeirão Preto — que já têm valores próximos aos da capital, de acordo com plataformas de aluguel de imóveis — Guaratinguetá mantém preços mais baixos, o que reforça sua atratividade.