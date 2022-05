99 e Mycon fazem parceria para oferecer consórcios aos motoristas de app

A 99, aplicativo de mobilidade urbana, em parceria com a fintech de consórcios Mycon, disponibilizará acesso a consórcios em condições especiais para os motoristas da plataforma. A parceria tem início nesta terça-feira, 10 de março, e visa facilitar o acesso a esse tipo de produto para que os motoristas de app possam trocar de carro ou ter um carro próprio.

É muito comum que motoristas aluguem carros para trabalhar nos aplicativos de carona. Somente na 99, dos 750 mil motoristas cadastrados atuando em mais de 1.600 cidades brasileiras, 277.500 mil motoristas não dirigem o próprio carro para trabalhar, o que representa cerca de 40% da frota.

A opção por consórcio está em alta. Dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), somente o mês de fevereiro deste ano contou com 8,51 milhões de consorciados, correspondendo a uma alta de 7,4%, se comparado com os 7,92 milhões realizados no mesmo mês em 2021.

Com a parceria com a 99, a Mycon, que já oferecia consórcio imobiliário, inicia sua entrada no ramo de veículos. O atendimento da fintech funciona da seguinte forma: ao acessar o site, o cliente tem algumas questões para responder para descobrir qual perfil de consórcio mais se encaixa na sua realidade. “O nosso modelo de negócio está em inovar no segmento de consórcio, que já existe há 50 anos, só que a venda do consórcio até então era feita de uma forma totalmente intermediada”, diz Marcelo Kogut, CMO da Mycon.

A colaboração entre as duas marcas disponibilizará planos exclusivos de consórcio especiais para motoristas parceiros da 99. O crédito do consórcio poderá variar entre 40 a 80 mil, com uma a partir taxa de 9,9% pelo período escolhido, que pode chegar até 100 meses.

Além de condições especiais, o motorista da 99 poderá optar por pagar apenas metade da parcela até ser sorteado e ser contemplado com o dinheiro para comprar seu carro. “Por exemplo, um motorista que fizer um consórcio Mycon no valor de R$ 40 mil, poderá pagar meia parcela de R$ 228,00, ou seja, menos de R$ 8,00 por dia, valor conquistado com apenas meia corrida realizada”, afirma a 99 em declaração sobre a parceria.

Quais são os motoristas elegíveis ao consórcio?

A parceria entre o app de mobilidade urbana, 99, e a fintech de consórcios Mycon funcionará para motoristas das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro e será válida onde alguns motoristas serão selecionados para participar dos consórcios. Em sequência, a ação será implementada aos poucos em todo o Brasil.

No momento do lançamento, as duas empresas farão a integração. E os dados que tornam o motorista elegível para participar do consórcio virão da 99. Em um consórcio normal, existem uma série de documentos que o possível consorciado precisa apresentar para o órgão onde realizará o consórcio.

Segundo o Kogut, o levantamento pelos dados da 99 tornará possível a validação de renda do motorista mensal, para fazer a liberação do crédito. Com um processo mais simplificado e integrado de comprovação de renda e liberação do crédito.

“Nós acreditamos na construção colaborativa de soluções para, de fato, transformar a mobilidade, que impacta em diversas frentes, entre elas o motorista parceiro. Atuamos para atender às necessidades do presente, mas com um compromisso de longo prazo com o Brasil”, conclui 99 em declaração.