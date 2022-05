61% dos brasileiros 'queimam' dinheiro todos os meses; você é um deles?

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Empiricus

Se você trabalha e recebe seu salário todos os meses, há grandes chances de você estar deixando seu dinheiro 'queimar'. Uma pesquisa recente aponta que 61% dos brasileiros estão perdendo dinheiro todos os meses – sem fazer nada pra mudar isso.

Em pesquisas de investimentos dos brasileiros, é bem comum encontrar a poupança como uma das mais queridas aplicações do país. Isso já é bastante preocupante, porque a poupança oferece rentabilidades bem baixas e, muitas vezes, que perdem para a inflação.

Mas o cenário atual conseguiu se mostrar pior do que esse.

Você ainda não investe seu dinheiro? Entenda por que isso é preocupante

Isso porque de acordo com levantamento da Anbima, 61% dos brasileiros não fazem nenhum tipo de investimento com seu dinheiro.

Esse é um cenário absurdamente preocupante. Essas pessoas estão olhando o próprio dinheiro suado queimar sem fazer nada para impedir.

A maioria dessas pessoas simplesmente não consegue guardar dinheiro, pois seus gastos superam quanto elas recebem. Porém, muita gente não toma boas decisões porque simplesmente não tem o conhecimento necessário.

Se essas pessoas simplesmente deixam o dinheiro parado na conta, sem fazer nada, o poder de compra dessa grana está sendo corroído em tempo recorde pela inflação, que não para de subir no país.

Desde a criação do Plano Real, poder de compra dos brasileiros foi destruído

Por exemplo, até abril deste ano, a inflação acumulada em 12 meses foi de 12,13% – a mais alta desde 2003.

Isso significa que, se você tinha 100 reais em maio de 2021, 12 meses depois esses mesmos 100 reais têm valor real de apenas R$ 89,10.

Preocupante, certo? E estamos falando aqui de um período de apenas 12 meses. A inflação ao longo do tempo pode aumentar ou diminuir, mas ela dificilmente chega a zero.

Ou seja, se você não faz nada com seu dinheiro ao longo do tempo, seu patrimônio será, literalmente, destruído.

Desde a criação do Plano Real, em 1994, até 2022, por exemplo, o real perdeu 87% do seu poder de compra.

Isso significa que R$ 100,00 em 1994 equivalem a R$ 13,00 em 2022.

Assustador, né? É exatamente isso que acontece com o patrimônio de quem não investe seu dinheiro.

QUERO APRENDER A PROTEGER MEU PATRIMÔNIO DA INFLAÇÃO

A melhor forma de proteger seu patrimônio é investindo; analista oferece 4 aulas gratuitas sobre o tema

Muitos tentam vender a ideia de que investimentos servem para enriquecer – o que, claro, é uma possibilidade –, mas pouca gente fala que investir é praticamente uma obrigação para quem quer preservar seu poder de compra ao longo do tempo.

Isso porque a inflação é imparável e tende a corroer o poder do dinheiro com o tempo. Se você quer garantir que daqui a 10, 20 ou 30 anos, seu dinheiro suado permaneça com você, precisa vencê-la.

E querendo ou não, a melhor forma de bater a inflação no longo prazo é através dos investimentos. Infelizmente, esse conhecimento está indisponível para a grande maioria da população brasileira.

Muitos não têm nem o controle básico das próprias finanças. Não têm administração para gastar menos do que ganham, não sabem usar o cartão de crédito…

Investir, infelizmente, ainda é uma realidade de poucos brasileiros. Mas isso pode estar prestes a mudar.

Uma analista brasileira, Larissa Quaresma, vai abrir a caixa preta e dar 4 aulas gratuitas sobre como começar a investir do absoluto zero.

E quando eu digo do absoluto zero, não estou exagerando. Quaresma vai dar aulas que vão desde finanças pessoais, dívidas, planejamento financeiro até criação de uma carteira de investimentos, passando por todas as classes de ativos.

É, realmente, um minicurso intensivo com tudo que você precisa saber para finalmente tomar controle da sua vida financeira.

Se você faz parte desse grupo de 61% dos brasileiros que não investem o próprio dinheiro, chegou a hora de mudar a sua realidade financeira e da sua família.

Seu "eu" do futuro vai agradecer por você adquirir esse conhecimento hoje. Seus filhos, seus netos, todos podem se beneficiar por uma vida financeira mais tranquila, sem dívidas e com a liberdade financeira de poder proporcionar segurança, conforto e prazer.

Essas 4 aulas serão disponibilizadas no minicurso gratuito Jornada da Liberdade Financeira. Para fazer sua inscrição, é só clicar no link abaixo.

QUERO ME INSCREVER NA JORNADA DA LIBERDADE FINANCEIRA

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Empiricus