Outlet Resale vende 3.600 imóveis com descontos de até 89%

O outlet imobiliário Resale realiza neste mês de agosto a venda direta de 3.600 imóveis em todo o país. Os descontos podem chegar até 89%. Entre os imóveis negociados estão apartamentos, lotes e salas comerciais com valores que variam, sendo o menor deles R$ 8.019,00 e o mais caro R$ 26 milhões. As negociações serão realizadas de forma virtual pelo site da Resale durante o mês todo.

As propriedades estão disponíveis em todo o Brasil, mas o destaque da venda destes mês vai para os estados de São Paulo, Goiás e Paraíba. Uma das oportunidades disponíveis é um apartamento de uso residencial localizado em Nova Granada, São Paulo, que conta com 6 dormitórios, duas cozinhas eu área privativa de 249,8m² pelo valor de R$ 137.034,00, 46% abaixo do valor padrão de mercado.

Além dele também existem outros apartamentos residencias, como o que está localizado em Campos dos Goytacazes no Rio de Janeiro. Este conta com quatro dormitórios, cozinha e área privativa de 220,1m² e está sendo negociado por 30% a menos do seu valor de mercado, num total de R$ 902.410,00.

Marcelo Prata, CEO da Resale, comenta sobre a importância da presença digital da empresa, que permite que eles negociem no Brasil todo. "Nosso escopo de atuação totalmente digital permite uma capilaridade importante de negócio. A tecnologia nos conecta ao Brasil todo, atendendo a diversas necessidades de compra dos nossos clientes”, afirma Prata.

Para consultar todas as disponibilidades, as pessoas interessadas podem acessar diretamente o portal da Resale e filtrar a sua pesquisa por região, tipo do imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado) dentre as 3.600 opções disponíveis.