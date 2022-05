3 ideias comprovadas de renda extra para ganhar dinheiro na internet

Pagar dívidas, fazer investimentos ou, simplesmente, aumentar a sua qualidade de vida. Os motivos para se procurar uma renda extra são inúmeros e a busca por trabalhos que possam ser feitos “depois do expediente” só aumenta. Segundo pesquisa da BARE International, 60% dos trabalhadores formais fazem ‘bico’ para complementar a renda.

Afinal, você até pode economizar um pouco aqui e ali, mas sua liberdade e segurança financeira definitivas exigirão que você ganhe mais dinheiro. Se você pesquisar “ideias de renda extra na internet” no Google, irá encontrar centenas de opções de trabalhos para obter renda extra. No entanto, muitas destas opções estão fora da sua realidade, são pouco práticas ou não possuem garantia alguma de funcionar.

Segundo Warren Buffet, “Se você depende apenas de uma fonte de renda, você está a um passo da pobreza”. Por isso, o especialista e empresário, Gabriel Navarro, listou as 3 estratégias mais simples e eficazes para você obter renda extra, sejam quais forem as suas habilidades e áreas de interesse. Confira:

1. Produtos PLR

É provável que você nunca tenha ouvido falar de produtos PLR's, ou Private Label Rights. E por mais que pareça complicada, a venda de PLR’s é uma fonte de renda extra muito simples.

Você conhece os programas de TV Big Brother e The Voice? Se sim, saiba que ambos são PLR’s! Grandes emissoras compram os direitos autorais destes produtos, adaptam para o seu público e país e exibem em sua programação. E a lógica para você fazer renda extra é a mesma, mas adaptada para o digital. Afinal, os produtos de informação digital, como cursos, ebooks e aplicativos, são baratos, fáceis de vender e geram lucro muito rápido.

São produtos criados por outras pessoas, que abrem mão dos seus direitos autorais em troca de um determinado valor para que você possa usar. Um PLR simples custa, em média, R$50 reais. Mas a conta já está paga, alguém já teve o trabalho de pensar, produzir e testar se o produto vende. Você precisa apenas distribuir ele.

Na prática, você vai:

Comprar um produto sem direitos autorais;

Traduzir, adaptar, complementar ou modificar este produto da forma que for necessário para que ele faça sentido para o público brasileiro;

Distribuir o produto;

Seja um produto para emagrecer, um ebook para investir melhor ou um curso para cuidar das suas plantas, você é quem decide o nicho. E o melhor: dá para fazer isso tudo no anonimato.

Nós preparamos uma série completa para encontrar os melhores PLR’s e para entender como vendê-los da forma mais lucrativa, clique aqui para se inscrever e assistir.

A melhor parte do PLR é que não existe hack ou ‘esquema’, é matemática. Muitas pessoas ganham R$50-100 mil por mês apenas com a venda de produtos como esses, que também estão disponíveis para você.

2. Tráfego Local

A segunda estratégia para obter renda extra é ideal para quem quer ganhar um dinheiro a mais no final do mês, mas não tem tanto o perfil “empreendedor”.

Sabe quando você está navegando pela internet e, de repente, aparecem anúncios sobre algo que você acabou de pesquisar?

Parece mágica, mas o responsável por isso é o tráfego local. Nesta função, você é responsável por gerenciar campanhas de anúncios na internet para empresas que estejam precisando de novos clientes.

Lembra daquela clínica veterinária ou daquela estética perto da sua casa? Estes são exemplos de negócios locais que se beneficiariam muito de um serviço de tráfego para gerar mais visibilidade. E a boa notícia é que, apesar de a maioria ainda não estar no digital, eles adorariam receber dezenas de clientes novos todos os meses.

Conforme você acumula experiência e ganha bagagem na gestão do tráfego pago, também aumenta a sua clientela. Com 3 clientes, cobrando 1.000 reais ao mês (ou com 6 clientes de R$500), você já alcança R$3000 de renda extra.

Ainda não acredita no potencial disso? Pesquise agora os negócios da sua cidade na internet e veja quantos estão fazendo um bom trabalho no digital. Com certeza, será a minoria.

Liberamos 4 aulas gratuitas para você entender a estratégia de tráfego local, na prática. Clique aqui e acesse.

E aprender como esse jogo de tráfego funciona vai ajudar, inclusive, se você decidir vender um produto PLR no futuro.

3. Tráfego orgânico

Da mesma forma que você pode atrair a atenção das pessoas através do tráfego pago, você também pode fazer isso de forma orgânica, sem gastar 1 real.

Vamos imaginar que você ama fazer churrasco e que todos dizem que ninguém faz churrasco tão bem quanto você. Ainda, dizem que qualquer um pagaria por aquela picanha na brasa que só você sabe preparar. Talvez, ganhar dinheiro com isso nunca tenha passado pela sua cabeça antes, mas você está diante de uma verdadeira mina de ouro.

Isso porque milhares de pessoas pesquisam, todos os meses, “como fazer churrasco”, “como emagrecer”, “como aprender a desenhar” ou até “como fazer crochê” no Google. Esse termo, “como fazer crochê”, por exemplo, é pesquisado por até 120 mil pessoas todos os meses.

São 100 mil pessoas com um problema, buscando uma solução - a solução que você tem. Mas de que forma você chama a atenção dessas 120 mil pessoas?

Aprenda, na prática, como usar essas 3 estratégias para fazer seus primeiros R$3000 nos próximos 30 dias. Clique aqui.

A primeira opção você já sabe, que é fazer tráfego pago. Já a segunda é conseguir uma audiência de forma totalmente orgânica, de graça. Para isso, a melhor estratégia é produzir conteúdo. Com apenas 1h por dia, você coloca no papel o seu “passo-a-passo”, organiza e edita esse material e transforma num e-book, por exemplo.

Um ebook, hoje, pode ser vendido a R$97, tranquilamente. Vendendo para apenas 31 pessoas, ou 0,025% dos interessados, você faz mais de R$ 3000 em 30 dias.

Isso serve para quem gosta de desenhar, fazer crochê, fazer exercícios, cozinhar etc. Afinal, o que parece ser bobo para você, muitas pessoas pagariam para saber.

E você deve estar pensando que produzir conteúdo e impactar milhares de pessoas é possível apenas para grandes influenciadores digitais. No entanto, a verdade é que a maioria desses ‘gurus’ de internet utilizam uma técnica muito simples, chamada “O Último Segredo da Internet”. Essa é uma técnica que permite que o seu produto se espalhe para todas as partes da internet e seja visto por milhares de pessoas.

Tudo isso parece muito difícil, será que é pra mim?

Por mais que a concorrência pareça ser grande e você sinta que tudo isso é muito difícil, a verdade é que essas são as melhores formas comprovadas de obter renda extra. Você fará um esforço maior no início, mas é garantido que, em 30 dias, você fará, pelo menos, R$3000.

Série Gratuita Renda Extra Turbo

Em vez de apenas explicar quais são as 3 melhores estratégias de renda extra, o influenciador e empresário, Gabriel Navarro, preparou um curso completo, chamado Renda Extra Turbo. A boa notícia é que ele liberou as primeiras aulas de forma gratuita para todos terem acesso.

Na série de 4 aulas, do dia 9 a 17 de maio, Navarro vai explicar a fundo essas 3 formas rápidas de fazer uma renda extra, e te ajudar na prática a começar logo a colher os frutos disso. Para mais informações, clique aqui ou no botão abaixo e garanta sua vaga:

