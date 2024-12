13º salário do INSS: veja quem recebe o benefício nos próximos dias

Uma parte dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está recebendo 13º salário em cota única, neste fim de ano. O depósito começou no dia 25 de novembro e vai se estender até 6 de dezembro, mas apenas para aqueles que tiveram a aposentadoria, a pensão ou o auxílio concedido a partir de junho deste ano.

É importante lembrar que a primeira parcela do 13º salário para a grande maioria dos segurados já foi creditada entre abril e maio. O governo fez uma antecipação de pagamento, seguindo a tendência dos últimos anos. Agora, serão contemplados apenas os novatos que tiveram concessão a partir do meio do ano.

Vão receber parcela única do 13º salário 2.016.620 de pessoas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que obtiveram seus benefícios a partir de junho deste ano. Serão destinados R$ 1.640.837.490,94 para pagamento do 13º residual.

Os segurados que aposentaram após o crédito da segunda parcela do 13º salário terão esse valor incluído no benefício mensal em parcela única. O calendário leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Conforme dados da folha de pagamentos de outubro, o INSS paga, mensalmente, 40.645.365 benefícios previdenciários e assistenciais. Desse total, 6.338.776 são assistenciais, e 34.306.589 previdenciários.

Ainda conforme o levantamento, o número de benefícios que pagam até um salário mínimo é de 28.279.547. Os que ganham acima do piso nacional somam 12.365.818 benefícios.

Quem recebe 13º nos próximos dias

Calendário para quem recebe até um salário mínimo:

Final de benefício Data de pagamento do benefício mensal com o 13º salário 1 25/nov 2 26/nov 3 27/nov 4 28/nov 5 29/nov 6 02/dez 7 03/dez 8 04/dez 9 05/dez o 06/dez

Quem recebe mais de um sálario