13º salário do INSS: pagamento da segunda parcela começa hoje; veja calendário

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a pagar nesta segunda-feira, 26, a segunda parcela do 13º salário. Os primeiros beneficiados serão os que têm cartão de benefício com final 1 (dígito antes do traço). São dois calendários, para quem recebe 1 salário mínimo e outro para quem recebe mais.

Quem recebe mais de um salário mínimo de aposentadoria irá receber a segunda parcela na próxima semana, dia 3 de julho.

Todos os pagamentos, segundo o instituto, serão feitos até 7 de julho. Vale destacar que a primeira parcela do 13º salário é isenta de descontos de impostos e somente na segunda parcela incide a tributação.

Antecipação do 13º

O pagamento do abono foi antecipado pelo governo. No dia 4 de maio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou a antecipação para 30 milhões de beneficiários do INSS. Normalmente, o abono anual, que é conhecido como o 13º, é pago entre agosto e novembro. De acordo com o governo, a medida vai injetar recursos que movimentarão a economia. Para realizar o pagamento, a União investirá R$ 62,6 bilhões.

Calendário de pagamento do 13º do INSS

13º do INSS - para quem recebe até um 1 salário mínimo

Final do NIS 1ª parcela 2ª parcela 1 25 de maio 26 de junho 2 26 de maio 27 de junho 3 29 de maio 28 de junho 4 30 de maio 29 de junho 5 31 de maio 30 de junho 6 1 de junho 3 de julho 7 2 de junho 4 de julho 8 5 de junho 5 de julho 9 6 de junho 6 de julho 0 7 de junho 7 de julho 13º do INSS - para quem recebe acima de 1 salário mínimo Final do NIS 1ª parcela 2ª parcela 1 e 6 1 de junho 3 de julho 2 e 7 2 de junho 4 de julho 3 e 8 5 de junho 5 de julho 4 e 9 6 de junho 6 de julho 5 e 0 7 de junho 7 de julho