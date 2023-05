13º salário do INSS: consulta ao pagamento será liberado no domingo

O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) antecipou o pagamento do 13º de aposentados, pensionistas e beneficiários. A partir do dia 21 de junho, o extrato de crédito estará liberado no site ou aplicativo Meu INSS. Mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas têm direito ao benefício.

O pagamento para quem recebe até um salário mínimo será realizado entre os dias 25 de maio e 7 de junho. Os primeiros beneficiados serão os que têm cartão de benefício com final 1 (dígito antes do traço). Veja calendário abaixo:

Calendário do 13º do INSS para quem recebe até um salário

Final do NIS 1ª parcela 2ª parcela 1 25 de maio 27 de junho 2 26 de maio 28 de junho 3 29 de maio 29 de junho 4 30 de maio 30 de junho 5 31 de maio 3 de julho 6 1 de junho 4 de julho 7 2 de junho 5 de julho 8 5 de junho 5 de julho 9 6 de junho 6 de julho 0 7 de junho 7 de julho

Calendário de pagamento para quem recebe acima de um salário mínimo

Para quem ganha acima do piso nacional, os créditos serão feitos de 1° a 7 de junho, a começar pelos segurados que têm final de matrícula 1 e 6. Essa primeira parte do pagamento do abono vem sem descontos, como o de Imposto de Renda, por exemplo.

Final do NIS 1ª parcela 2ª parcela 1 e 6 1º de junho 3 de julho 2 e 7 2 de junho 4 de julho 3 e 8 5 de junho 5 de julho 4 e 9 6 de junho 6 de julho 5 e 0 7 de junho 7 de julho

Como consultar

Para consultar o benefício é preciso acessar o Meu INSS. Veja abaixo: