13º salário: Segunda parcela deve ser paga até 20 de dezembro; veja como calcular o valor

A segunda parcela do 13º salário será depositada até o dia 20 de dezembro para milhões de trabalhadores brasileiros. O pagamento do décimo terceiro é um direito garantido por lei para quem tem carteira assinada.

O valor da segunda parcela já considera descontos obrigatórios, como o INSS e, quando aplicável, Imposto de Renda. A primeira parcela, que deve ser paga até 29 de novembro, é recebida sem descontos.

Quando recebo o décimo terceiro?

Primeira parcela: O pagamento deve ser feito até o dia 30 de novembro, mas como esse mês termina em um sábado, o depósito será realizado até o dia 29. Nessa parcela, o trabalhador recebe metade do valor do salário bruto, sem descontos de INSS ou Imposto de Renda. Também são considerados valores de horas extras, comissões e adicionais, como os de insalubridade ou periculosidade.

Segunda parcela: O pagamento deve ser feito até 20 de dezembro. Nessa parcela, o valor será reduzido com os descontos de INSS e, se aplicável, Imposto de Renda. Por isso, a segunda parcela costuma ser menor do que a primeira.

Quem pode receber o décimo terceiro?

O 13º salário é um direito de todos os trabalhadores com carteira assinada que tenham trabalhado pelo menos 15 dias durante o ano e não tenham sido demitidos por justa causa. Também têm direito ao 13º os servidores públicos e aposentados e pensionistas do INSS.

Como é feito o cálculo do décimo terceiro?

O cálculo do 13º salário leva em conta o salário bruto do trabalhador e o número de meses trabalhados no ano. Veja como calcular:

Identifique o valor do salário bruto (valor integral, sem descontos); Multiplique o salário bruto pelo número de meses trabalhados (para ser considerado um mês completo, o trabalhador precisa ter trabalhado pelo menos 15 dias); Divida o resultado por 12 para obter o valor bruto do 13º salário.

A primeira parcela corresponde à metade do valor bruto do 13º salário. Já a segunda parcela, que é paga em dezembro, será menor, pois terá os descontos obrigatórios (INSS e, se aplicável, Imposto de Renda) aplicados.

Qual é o valor líquido do 13º salário?

O valor líquido do 13º salário, ou seja, o valor que efetivamente cairá na conta do trabalhador, pode ser calculado após considerar os seguintes descontos:

INSS (Instituto Nacional do Seguro Social): O desconto do INSS é feito conforme uma tabela progressiva, com alíquotas de 7,5%, 9%, 12% e 14%. A alíquota exata depende da faixa salarial do trabalhador e do valor proporcional aos meses trabalhados. Imposto de Renda (IRRF): O desconto do Imposto de Renda é feito conforme a tabela vigente de alíquotas progressivas. Dependendo da faixa de isenção e dos rendimentos anuais, podem ser feitas deduções como dependentes ou pensão alimentícia, o que também impacta o valor a ser descontado.

Esses descontos são aplicados diretamente na segunda parcela do 13º salário, enquanto a primeira parcela é recebida sem qualquer abatimento.

Se você ainda não recebeu a primeira parcela do 13º, verifique com seu empregador, pois o pagamento deve ser realizado até hoje, 29 de novembro.