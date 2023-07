10 veículos seminovos que tiveram maior redução de preço

Entre os veículos seminovos, o Chevrolet Cruze Sport6 é o que teve a maior baixa de preço no mês passado, com queda de 8,3%. É o que aponta um levantamento realizado pela icarros, plataforma de veículos do banco Itaú.

Em segundo lugar e terceiro lugar do ranking aparecem o City e a Duster, com redução de 4,80% e 4,30% no preço. Veja tabela abaixo:

Modelo Redução do preço em % Cruze Sport6 -8,30% City -4,80% Mobi -4,30% Duster -4,00% Sandero Stepway -3,90% S10 Cabine Dupla -3,80% Q3 -3,20% SW4 -3,10% Versa -2,90% Ka -2,90%

Carros mais buscados

O levantamento apontou ainda que sonho do carro próprio segue forte entre os jovens, no último mês, pessoas de 18 a 34 anos foram os que mais entraram na plataforma, com representação de cerca de 40% dos acessos.

Entre os modelos mais buscados, o aposentado Gol ainda lidera. Apesar de ter saído de linha no ano passado, foi responsável por quase 14% das buscas no icarros. Outros mais populares como Onix e Strada também estão no topo da lista dos mais buscados.

Gol Onix Strada Corolla Civic Palio HB20 Prisma EcoSport Fit

Os carros híbridos também foram destacados no levantamento, segundo a plataforma, a quantidade de anúncios da categoria cresceu 151% em junho deste ano com relação a junho de 2022.

Durante o mês de julho, a plataforma fará um feirão de veículos com ofertas e condições facilitadas para a compra de automóveis e contratação de outros produtos e serviços, como seguro e financiamento. O evento reúne mais de 500 mil veículos de revendas e concessionárias de todo o país. A taxa de juros no financiameno é a partir de 1,28% ao mês.

“Com a queda nos preços, desenvolvendo um grande feirão nacional, quanto os consumidores, que estão mais atentos às oportunidades, oferecendo possibilidade de um financiamento com taxa de reduzida e o subsídio do seguro. Queremos ver o mercado girar, fortalecendo o poder de compra e a geração de negócios para o setor” afirma Michele Vita, presidente do icarros Itaú.