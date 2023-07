10 picapes que mais desvalorizaram no primeiro semestre

A Nissan Frontier S 2.3 turbodiesel manual 4x4 ano/modelo 2022 foi a picape que mais desvalorizou nos primeiros seis meses de 2023. É o que aponta um levantamento divulgado pela KBB, empresa especializada em pesquisa de preços de veículos novos e usados, nesta quinta-feira, 13.

O preço médio da Frontier caiu de R$ 238,7 mil (0 km), em janeiro, para R$ 165 mil (seminovo), em junho. A segunda picape que mais desvalorizou foi a Mitsubishi L200 Triton GL 23/23, cujo preço médio passou de R$ 243 mil (o km) para R$ 173 mil (seminovo), o que representa uma queda de -28,81%. Já a Ford Ranger XLT 3.2 22/22 teve desvalorização de -28,18%, passando de R$ 291 mil para R$ 209 mil. Veja ranking abaixo:

10 picapes que mais desvalorizaram

Modelo Preço 0km jan/2023 Preço seminovo jun/2023 Variação 1° semestre Nissan Frontier S 22/22 R$ 238.700 R$ 165.000 -30,88% Mitsubishi L200 Triton GL 23/23 R$ 243.000 R$ 173.000 -28,81% Ford Ranger XLT 3.2 22/22 R$ 291.000 R$ 209.000 -28,18% Ford Ranger FX4 3.2 23/23 R$ 315.900 R$ 232.000 -26,56% Nissan Frontier Attack 22/22 R$ 266.200 R$ 196.000 -26,37% Ford Ranger XLT 3.2 22/22 R$ 314.900 R$ 233.000 -26,01% Nissan Frontier SE 23/23 R$ 269.200 R$ 200.000 -25,71% VW Amarok Comfortline V6 22/22 R$ 292.900 R$ 219.000 -25,23% Ford Ranger Limited 3.2 22/22 R$ 312.100 R$ 234.000 -25,02% Ford Ranger XLS 2.2 23/23 R$ 271.900 R$ 205.000 -24,60%

Picapes mais vendidas

A KBB apontou ainda variação de preços de todas as picapes mais vendidas no país durante o primeiro semestre de 2023. O estudo considerou desde modelos 2021, que ainda estavam disponíveis como zero quilômetro em janeiro de 2023, até modelos 2024 para obter o ano/modelo mais recente capaz de ser calculado.

A Ram 3500 LongHorn 6.7 turbodiesel 22/22 foi a picape que menos depreciou no primeiro semestre do ano. A maior picape vendida oficialmente no Brasil teve uma desvalorização de apenas -0,19% entre janeiro (0km) e junho (seminova) de 2023.

Outros dois modelos da marca americana também apresentaram pouca variação de preços no período: Ram 3500 Laramie 22/22 (-2,67%) e Ram 2500 Rodeo 21/21 (-4,01%). Entre as picapes compactas-médias, a recém-lançada nova Chevrolet Montana Premier 1.2 turboflex 2023 sofreu uma desvalorização de apenas -0,21%.

No segmento de picapes médias, a Toyota Hilux SR cabine dupla com motorização 2.7 flex automática apresentou uma surpreendente variação menor que a dos modelos a diesel: -1,90%. A menor variação entre as picapes compactas foi verificada na Volkswagen Saveiro Robust cabine dupla 1.6 flex 2022. O modelo depreciou -4,02% entre janeiro (0km) e junho (seminova).