Contas não fecham? Veja 10 maneiras de gerar renda extra todo mês

Não é impressão sua: nos últimos meses, tudo ficou mesmo mais caro. Do gás de cozinha ao quilo da cenoura, a verdade é que, pressionados pela escalada da inflação, os preços dos produtos básicos estão pesando cada vez mais no bolso dos brasileiros.

Para ter uma ideia, de acordo com dados divulgados pelo IBGE na semana passada, o Índice de difusão da inflação saltou para 78,7% em abril. Na prática, isso significa que de cada 10 produtos e serviços pesquisados pelo instituto, cerca de oito ficaram mais caros. E, a julgar pela edição mais recente do boletim Focus, divulgada pelo BC nesta segunda-feira, 3 de maio, esse cenário não deve mudar tão cedo. De acordo com o documento, a expectativa é de que a inflação encerre 2022 a 7,89% (mais do que o dobro da margem de tolerância da meta, que é de 3,50%).

Mas se o custo de vida só aumenta, a maioria dos salários no país não acompanha esse movimento – o que faz com que, para milhões de brasileiros, a conta não feche no final do mês. Nesse cenário, muitas pessoas acabam buscando formas alternativas para complementar a renda de forma a não depender apenas do salário para pagar as contas no final do mês.

Mas, afinal, quais são as opções para quem busca uma renda extra constante? Ainda que as vezes a resposta para essa pergunta possa parecer difícil, a verdade é que existem diversas atividades que podem ser incluídas na sua rotina para turbinar a renda – desde a rentabilização de algum hobby até as caronas remuneradas. Veja alguns exemplos abaixo.

1. Desapegue de tudo que não usa mais

Tradicionalmente, a venda de roupas, acessórios ou mesmo de objetos pessoais que caíram em desuso é uma das primeiras ideias que vem à mente quando o assunto é gerar renda extra. E a boa notícia é que, além dos muitos brechós físicos que ainda resistem por aí, atualmente também é possível ganhar dinheiro vendendo por meio de plataformas online (como é o caso da Enjoei e da OLX, por exemplo) ou mesmo anunciando em suas próprias redes sociais.

2. Rentabilize seus hobbies

Cozinhar, costurar, desenhar, escrever, tocar um instrumento... Seja qual for o seu hobby, a verdade é que muito provavelmente há alguém disposto a pagar por ele. Quem é entusiasta da gastronomia, por exemplo, pode começar tentando vender docinhos para amigos ou familiares (ou até mesmo no trabalho). Já quem gosta de desenhar, pode tentar procurar um freela como ilustrador.

3. Ofereça freelas na sua área de atuação

E por falar em freelancer, quem está em busca de renda extra também pode encontrar, em suas atividades diárias, uma oportunidade de gerar renda extra fora do horário do expediente. Para aqueles que estão começando e ainda não têm um portfólio de clientes consolidado, plataformas de freelances (como Workana e GetNinja) podem ajudar.

4. Participe de pesquisas remuneradas

Em um mundo cada vez mais orientado por dados, as pesquisas são a base da maioria dos lançamentos de empresas e institutos – que, não raro, oferecem uma remuneração pelas respostas dos voluntários. Assim, você pode ganhar para avaliar anúncios, participar de entrevistas individuais ou até mesmo grupos de estudo.

5. Participe do curso Renda Extra Turbo

Para ajudar as pessoas nessa busca por renda extra, o influenciador Gabriel Navarro, que é dono do maior canal de educação financeira do TikTok, criou a série Renda Extra Turbo.

O primeiro episódio da série, que é dividida em quatro capítulos, foi ao ar na manhã desta segunda-feira, 09 de maio. Nele, Navarro falou sobre "como deixar de depender só do salário para pagar as contas do mês". Já nos próximos encontros, que acontecem nos dias 11, 13 e 17 de maio, os alunos serão apresentados a ferramentas que podem ajudar a gerar renda extra, aprenderão estratégias para monetizar suas paixões e um passo a passo para garantir renda extra em trinta dias.

6. Dê caronas

Com as recentes altas nos preços dos combustíveis, andar de carro pode parecer contraintuitivo quando o objetivo é gerar renda. Mas a verdade é que há meios de tornar essa atividade lucrativa – especialmente se você costuma percorrer trajetos com espaços vazios no carro. Estamos falando das caronas remuneradas, que além de aumentar a renda no final do mês, ainda contribui com o meio ambiente. Para quem se interessar, alguns aplicativos (como o Blablacar) fazem a ponte entre motoristas e pessoas interessadas nessas caronas.

7. Invista

Para quem consegue poupar uma parte de sua renda mensal, os investimentos são, sem dúvidas, uma ótima maneira de conseguir multiplicar esse valor no longo prazo. Além da possível valorização natural dos ativos, vale ressaltar que alguns produtos financeiros (como fundos de investimento imobiliário e títulos públicos com juros semestrais, por exemplo) são conhecidos por gerarem renda extra constante aos investidores.

8. Torne-se dog walker

Aqui vai uma sugestão para os amantes de animais em busca de renda extra: ofereça serviços de passeador ou cuidador de pets. Com a volta do trabalho presencial em boa parte das empresas, muitos “pais de pet” têm relatado dificuldade em encontrar tempo para passear com seus bichinhos ao longo do dia. Assim, a busca por pessoas que possam realizar essa atividade por eles também tende a aumentar. Alguns aplicativos, como o DogHero, conectam pessoas que oferecem o serviço com aquelas interessadas em oferecê-lo.

9. Dê aulas particulares

Outra alternativa interessante (e barata!) de conseguir uma renda extra é dando aulas particulares de algum assunto que você domina. Isso porque ela não demanda praticamente nenhum investimento inicial. Basicamente, o único gasto que você terá será o de deslocamento (caso opte por dar aulas presenciais) ou com a internet (caso prefira transmitir os conteúdos online).

10. Ofereça serviços de tradução

Se você é fluente em outras línguas como inglês, espanhol e francês, pode trabalhar traduzindo documentos ou vídeos para o português. Esse é um serviço mais procurado do que se imagina – e vale ressaltar que quanto menos pessoas sabem falar um determinado idioma, mais pode ser cobrado pela tradução dele. Defina seu preço e crie anúncios na internet sobre o seu trabalho, em redes sociais e em sites de oferta de trabalho freelancer.

