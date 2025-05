Zepbound ou Wegovy? Estudo da Lilly diz que seu medicamento faz perder mais peso

A disputa entre Eli Lilly e Novo Nordisk pela liderança no promissor mercado de medicamentos para perda de peso ganhou um novo capítulo, com a publicação de um estudo clínico que coloca o Zepbound, da Lilly, à frente do Wegovy, da rival dinamarquesa.

Segundo o ensaio, publicado no domingo, 12, no New England Journal of Medicine e financiado pela própria Eli Lilly, pacientes que usaram Zepbound perderam, em média, 20,2% do peso corporal após 72 semanas de tratamento, contra 13,7% entre os que tomaram Wegovy.

Além disso, o grupo tratado com o remédio da Lilly reduziu a circunferência abdominal em 7,2 polegadas (cerca de 18,3 cm), enquanto os usuários de Wegovy perderam 5,1 polegadas (13 cm) na média.

Ambos os medicamentos são injetáveis e atuam na regulação do apetite via hormônios intestinais. A principal diferença entre os dois está no mecanismo de ação: enquanto o Wegovy imita o hormônio GLP-1, o Zepbound tem uma abordagem dupla, também mimetizando o GIP, outro hormônio gastrointestinal associado à regulação do peso.

Pesquisadores do estudo sugerem que essa estratégia pode explicar a maior eficácia do medicamento da Lilly.

Os dados mostraram que uma parcela significativamente maior dos pacientes tratados com Zepbound atingiu perdas de peso de pelo menos 10%, 15%, 20% e 25%, em comparação aos pacientes que usaram Wegovy.

O estudo incluiu cerca de 750 pessoas obesas, com peso médio de 113 kg e sem diagnóstico de diabetes, que receberam as doses mais altas toleradas de cada medicamento.

A Novo Nordisk, por sua vez, reagiu questionando a metodologia utilizada. Em comunicado, a farmacêutica disse que os resultados do estudo da Lilly “não são consistentes com as evidências obtidas em nossos próprios estudos clínicos e no mundo real”.

A companhia defendeu que Wegovy tem uma eficácia comprovada de 17% em média de perda de peso, com cerca de um terço dos pacientes perdendo 20% ou mais.

A empresa também chamou atenção para o fato de que o estudo comparou doses diferentes dos medicamentos: 10 mg e 15 mg de Zepbound contra 1,7 mg e 2,4 mg de Wegovy. Essas diferenças podem ter influenciado os resultados, segundo a Novo Nordisk.

O embate entre as duas farmacêuticas ocorre em meio a uma crescente demanda global por medicamentos para obesidade, considerada uma das fronteiras multibilionária da indústria farmacêutica.

Tanto Lilly quanto Novo Nordisk já viram suas ações dispararem desde o lançamento dos medicamentos e ampliam investimentos para atender a demanda, que ainda supera a capacidade de produção.