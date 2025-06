Zara divulga resultados abaixo do esperado com ameaça da Shein e tarifas de Trump; ações caem

Os tempos não são bons para a Zara.

A Inditex, dona da gigante de varejo de moda, divulgou resultados financeiros abaixo das expectativas para o primeiro trimestre fiscal, o que levou suas ações a uma queda de 4,4% nesta quarta-feira, 11. A empresa registrou receitas de 8,27 bilhões de euros (US$ 9,44 bilhões) no período de 1º de fevereiro a 30 de abril, valor inferior à previsão de 8,39 bilhões de euros feita pelos analistas. O lucro líquido foi de 1,3 bilhão de euros, também abaixo da estimativa de 1,32 bilhão de euros.

Desaceleração nas vendas e flutuações cambiais impactam resultados

A desaceleração nas vendas e o impacto das flutuações cambiais são alguns dos fatores que afetaram os resultados.

A empresa também relatou uma desaceleração no início das vendas de verão, que cresceram apenas 6% em moedas constantes de 1º de maio a 9 de junho, em comparação com 12% no mesmo período de 2024.

Impacto das tarifas dos EUA e flutuações cambiais em 2025

Além disso, a Inditex alertou para um impacto maior do que o esperado das flutuações cambiais, prevendo que isso afete suas vendas em 3% este ano, em vez de 1%, como estimado anteriormente.

O impacto das tarifas dos Estados Unidos sobre o poder de compra dos consumidores também permanece uma preocupação, com a empresa reconhecendo as dificuldades em prever os efeitos completos das políticas comerciais no mercado.

Inditex aposta em cadeias de suprimentos flexíveis e diversificadas

Apesar desses desafios, a Inditex continua confiando em suas cadeias de suprimentos flexíveis e diversificadas, com operações em diversas partes do mundo, como Ásia, Espanha, Portugal, Marrocos, Turquia, Brasil e Argentina, para mitigar os impactos negativos.

No entanto, a desaceleração nas vendas e o impacto da economia global sobre o consumo fazem com que os analistas questionem o crescimento da empresa a longo prazo.

Investimentos em lojas físicas e logística para manter o crescimento

A Inditex segue investindo em melhorias nas lojas físicas e na expansão de sua rede logística, com planos de investir €1,8 bilhão (US$ 2 bilhões) este ano. A empresa, que já enfrentou forte concorrência de marcas disruptivas como Shein, agora lida com uma nova realidade: um mercado de varejo mais desafiador e a necessidade de manter um controle mais rigoroso sobre estoques.