Yuan atinge maior nível desde novembro com dólar fraco e alta das ações na China

O yuan chinês avançou para o patamar mais forte em relação ao dólar desde novembro, impulsionado pela desvalorização da moeda americana e pela valorização das ações na China, segundo informações da agência Bloomberg.

No mercado doméstico, o yuan era cotado a 7,1615 por dólar por volta das 6h37 (horário de Brasília), em alta de 0,12%. No acumulado de 2025, a moeda chinesa já sobe cerca de 2%.

O sentimento dos investidores tem sido apoiado por expectativas de ganhos contínuos no mercado acionário chinês, na esteira do desfile do “Dia da Vitória”, marcado para 3 de setembro. Esse movimento tem atraído fluxo de capital estrangeiro, o que contribui para sustentar a moeda.

Ao mesmo tempo, o dólar perdeu força após o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, sinalizar na semana passada, no simpósio de Jackson Hole, a possibilidade de um corte de juros já em setembro.

Impulso ao yuan

“Nas últimas semanas, também observamos entrada líquida de capital estrangeiro em ações na China”, disse Christopher Wong, estrategista de câmbio do Oversea-Chinese Banking Corp. em Singapura, à Bloomberg. “Esses fatores e a perspectiva de o Fed retomar os cortes de juros devem continuar beneficiando o yuan.”

Na segunda-feira, 25, o yuan ganhou impulso extra depois que o Banco Popular da China (PBoC) elevou a taxa de referência diária da moeda ao maior nível desde janeiro. Dois dias depois, na quarta-feira, essa taxa de referência oficial subiu mais 0,1%, para 7,1108 por dólar.

De acordo com a Bloomberg, analistas de instituições como Deutsche Bank, UBS e Toronto-Dominion Bank elevaram suas projeções para o yuan, aproximando as estimativas da marca de 7 por dólar, citando o otimismo em relação a um possível acordo comercial entre Estados Unidos e China.