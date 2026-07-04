'You got mail': AOL, pioneira da internet, está voltando para Wall Street

A empresa italiana Bending Spoons, atual proprietária da AOL, está se preparando para estrear na bolsa de valores Nasdaq nesta semana. De acordo com informações publicadas pela revista Barron's, a companhia pretende levantar cerca de US$ 1,6 bilhão por meio da venda de 58 milhões de ações, com uma faixa de preço estimada entre US$ 26 e US$ 28 por papel.

Considerando o ponto médio de US$ 27 por ação, o valor de mercado da Bending Spoons superará os US$ 18 bilhões. Sob essa avaliação, as ações seriam negociadas a sete vezes a receita histórica da companhia — um prêmio sutil em relação ao múltiplo de 6,7 vezes verificado na Meta Platforms (controladora do Facebook e Instagram) e abaixo das mais de 10 vezes registradas pela Alphabet (dona do Google e YouTube). A listagem está prevista para começar a ser negociada nesta quarta-feira sob o código "BSP".

Modelo de negócio e estratégia de aquisições

Fundada em 2013 com um capital inicial de US$ 40.000 e cinco funcionários, a Bending Spoons construiu um conglomerado de mídia digital focado em comprar marcas consolidadas e integrá-las ao seu portfólio. Entre os ativos controlados por ela estão:

As plataformas de vídeo Brightcove e Vimeo;

O serviço de ingressos Eventbrite;

O aplicativo de produtividade Evernote;

A pioneira da internet AOL, adquirida pela empresa italiana em janeiro deste ano.

Em seu prospecto enviado à Securities and Exchange Commission (SEC), o órgão regulador do mercado americano, a Bending Spoons informou que planeja priorizar o retorno financeiro sobre o crescimento orgânico, operando com o objetivo de "trazer negócios estabelecidos de volta ao modelo de startup". A empresa sinalizou ainda que novas aquisições continuam no radar.

A AOL, conhecida pelo logotipo do homem amarelo correndo, realizou sua estreia original em Wall Street em 1992. Após a fusão com a Time Warner em 2001, o negócio passou por sucessivas reestruturações: foi cindido em 2009, comprado pela operadora Verizon em 2015 e, posteriormente, vendido ao grupo de private equity Apollo Global Management em 2021, que repassou o controle à Bending Spoons no início de 2026.

Alavancagem e margens financeiras sob análise

A documentação apresentada para o IPO adota um tom incomum em comparação aos prospectos tradicionais de mercado, com a própria empresa reconhecendo que suas práticas financeiras podem não ser aceitas por todos os perfis de investidores.

Conforme apontado pela reportagem, um dos principais pontos de atenção é o nível de endividamento da companhia, que utiliza alavancagem financeira para custear grande parte de suas aquisições. A Bending Spoons reportou possuir cerca de US$ 4,4 bilhões em dívidas de longo prazo, um fator de risco caso ocorram novos aumentos nas taxas de juros, o que elevaria o custo de serviço da dívida.

Os indicadores de lucratividade também demonstram margens estreitas. No ano passado, a receita pro forma consolidada — que já contabiliza o faturamento da AOL e das demais empresas adquiridas recentemente — totalizou US$ 2,6 bilhões, com um lucro líquido de apenas US$ 22,4 milhões, resultando em uma margem líquida inferior a 1%. Em relação ao primeiro trimestre de 2026, a Bending Spoons registrou receita de US$ 601,3 milhões e lucro líquido de US$ 27,5 milhões.

O próprio nome da companhia é abordado no prospecto de forma irônica. O termo "Bending Spoons" (entortando colheres) faz referência a truques de ilusionismo e foi adotado como uma metáfora para a busca de objetivos considerados impossíveis. No entanto, analistas de mercado ressaltam que o sucesso da listagem dependerá de resultados financeiros consistentes e tangíveis para atrair o capital dos investidores de Wall Street.