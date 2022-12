Yduqs (YDUQ3): família Zaher aumenta participação para 10,79%

O casal Chaim Zaher e Adriana Zaher aumentou sua fatia na Yduqs (YDUQ3) de 7,63% para 10,79% da empresa. A participação é formada por 22,8 milhões de ações ordinárias e 10,5 milhões em instrumentos derivativos com liquidação física em ações ordinárias.

O empresário Chaim Zaher é o fundador do Grupo Sistema Educacional Brasileiro (SEB), que hoje administra entre outras marcas a Pueri Domus e Maple Bear. Apesar da experiência no setor, a família Zaher informou que o aumento de participação "é estritamente investimento não objetivando alteração do controle societário ou da estrutura administrativa da companhia".

A participação da família Zaher, que já foi a maior acionista da Yduqs, só é menor que a detida pelo fundo Rose, da BRL Trust. A gestora detém 14,04% da empresa, de acordo com último formulário de referência da Yduqs.

O aumento de participação ocorre em momento de forte desvalorização das ações da Yduqs na bolsa. Os papéis acumulam queda de 45% no ano e de 65% desde o mesmo período de 2017, quando Zaher passou a reduzir sua participação no negócio.