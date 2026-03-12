Invest

Yduqs despenca 13% e lidera quedas do Ibovespa após balanço 'fraco'

Em dia de aversão ao risco nos mercados, setor de educação está em baixa; Cogna também recua

Yduqs lidera quedas do Ibovespa: no quarto trimestre de 2025, a Yduqs registrou prejuízo líquido de R$ 49,5 milhões, revertendo o lucro de R$ 13,8 milhões apurado no mesmo período de 2024 (Divulgação)

Clara Assunção
Repórter

Publicado em 12 de março de 2026 às 12h36.

As ações da Yduqs lideram as quedas do Ibovespa nesta quinta-feira, 12, após a divulgação do balanço do quarto trimestre e do consolidado de 2025. Por volta das 12h24, os papéis da companhia recuavam 13,67%, em um pregão de forte aversão a risco em que o índice de referência da bolsa brasileira caía 2,59%, aos 179.198 pontos.

A queda expressiva é marcada pela avaliação de que a companhia divulgou resultados considerados fracos, segundo analistas do mercado.

No quarto trimestre de 2025, a Yduqs registrou prejuízo líquido de R$ 49,5 milhões, revertendo o lucro de R$ 13,8 milhões apurado no mesmo período de 2024. Considerando os ajustes, o lucro líquido foi de R$ 60,2 milhões, queda de 2,5% na comparação anual.

Segundo a companhia, o resultado foi pressionado por provisões relacionadas a calouros não engajados e pela migração de alunos do financiamento privado para um modelo de recebimento diluído ao longo do curso.

O balanço também foi penalizado pelas despesas financeiras, que aumentaram em função da alta da taxa básica de juros, a Selic. No acumulado de 2025, o lucro líquido somou R$ 180,4 milhões, queda de 47,1% em relação ao ano anterior. O lucro ajustado, por sua vez, alcançou R$ 399,2 milhões, alta de 14,3% na mesma base de comparação.

O Ebitda da companhia ficou praticamente estável no trimestre. O indicador totalizou R$ 361,8 milhões entre outubro e dezembro, avanço de 0,1% em relação ao mesmo período de 2024. Na versão ajustada, o Ebitda atingiu R$ 458,9 milhões, crescimento de 16,1% na comparação anual. No ano, o Ebitda total foi de R$ 1,703 bilhão, queda de 2,2%, enquanto o Ebitda ajustado alcançou R$ 1,875 bilhão, alta de 3,2%.

A receita líquida do quarto trimestre foi de R$ 1,304 bilhão, crescimento de 3% na base anual. No consolidado de 2025, a receita atingiu R$ 5,521 bilhões, avanço de 3,2% frente a 2024.

Apesar da melhora em alguns indicadores operacionais e da redução da alavancagem, a dívida líquida caiu 11,8% no ano, para R$ 2,483 bilhões, com relação dívida líquida/Ebitda ajustado de 1,46 vez.

Mercado vê 'conjunto fraco de resultados'

Em relatório, o BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) avaliou que a empresa divulgou um "conjunto fraco de resultados" no quarto trimestre, com geração de caixa abaixo do esperado.

Segundo o banco, o fluxo de caixa livre operacional após capex caiu 18% na comparação anual, para R$ 157 milhões, enquanto o fluxo de caixa para o acionista ficou negativo em R$ 59 milhões, revertendo resultado positivo registrado um ano antes.

Para os analistas do banco, embora parte da pressão sobre o resultado esteja associada a eventos pontuais, o "desempenho adiciona alguma incerteza ao caso de investimento", especialmente diante de perspectivas pouco animadoras para o primeiro semestre de 2026 e de margens pressionadas por custos mais altos com professores, em meio a mudanças regulatórias. Mesmo assim, o BTG manteve recomendação de compra para o papel.

O Banco Safra também classificou os números como fracos. Em relatório, os analistas destacaram que tanto a receita quanto o Ebitda ajustado ficaram abaixo das estimativas da instituição, indicando um cenário misto para o início de 2026.

Segundo o banco, cerca de 80% do ciclo de admissões para o primeiro semestre já foi concluído e mostrou desempenho desigual entre segmentos: enquanto as matrículas híbridas superaram as expectativas, as modalidades presenciais e de ensino a distância ficaram abaixo das projeções.

"Não nos surpreenderia ver uma reação negativa do mercado à queda no EBITDA e às tendências mais fracas de admissões no campus e no ensino à distância. No geral, mantemos a classificação Outperform para a YDUQ3", disse o banco.

Ações da Cogna também tombam

As ações da Cogna Educação também operam entre as maiores quedas do Ibovespa após a divulgação de seus resultados, recuando 6,29%.

A companhia encerrou 2025 com crescimento expressivo do lucro, que somou R$ 625,5 milhões no ano — avanço de 755,8% frente a 2024. No quarto trimestre, o lucro líquido foi de R$ 220 milhões, alta de 84,9% na comparação anual.

Apesar do avanço no resultado final, o desempenho operacional foi pressionado. O Ebitda caiu 26% no trimestre, para R$ 742,2 milhões, refletindo fatores pontuais como a postergação do reconhecimento de parte das receitas do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que deve ser contabilizada apenas em 2026.

Em relatório, o Itaú BBA avaliou o resultado de Cogna como misto. Os analistas apontaram que a dinâmica de margens na divisão Kroton foi mais desafiadora no trimestre, o que levou a uma desaceleração no crescimento do Ebitda e tem gerado questionamentos entre investidores sobre o comportamento das margens em 2026, especialmente diante de possíveis pressões de custos ligadas ao ambiente regulatório.

No radar do setor de educação, investidores também aguardam a divulgação do balanço da Ânima Educação, prevista para depois do fechamento do mercado nesta quinta.

