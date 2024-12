Yduqs compra faculdade do Maranhão por R$ 145 milhões e aumenta portfólio em medicina

A Yduqs (YDUQ3) acaba de anunciar, nesta segunda-feira, 9, a compra da Edufor, faculdade de São Luiz (MA), por R$ 145 milhões. Desse montante, R$ 72,5 milhões foram pagos à vista e a outra metade será paga em cinco parcelas anuais, corrigidas pelo IPCA.

A Edufor é mantenedora das instituições de ensino superior Faculdade de Ciências e Saúde e Faculdade de Tecnologia e Administração e, com a aquisição, a Yduqs adiciona 118 vagas de medicina ao portfólio.

Com isso, o braço da companhia, o Instituto de Educação Médica – IDOMED, passa a operar seu curso em 18 localidades com um total de 2.044 vagas anuais autorizadas, sendo 208 vagas apenas no Maranhão.

Para além das vagas de medicina, a companhia acrescenta, ao todo, cerca de 3 mil alunos de 13 cursos presenciais - sendo que 90% são matriculados em direito e saúde.

“Com o posicionamento estratégico da Edufor em uma localização complementar a uma das operações da marca Estácio, a Yduqs fortalece o seu portfólio diversificado e se posiciona de maneira estratégica pelo país”, comenta a empresa no documento.

Segundo fato relevante, a companhia projeta uma relação de EV/Ebitda de 4,1x para 2027.

A aquisição também inclui uma cláusula de earn-out relacionada às possíveis vagas adicionais de medicina no valor de R$ 1 milhão por eventual nova vaga autorizada pelo MEC até 2027.

O documento ainda informa que o contrato e a transação já foram assinados e consumados, com a transferência das quotas e o pagamento da parcela à vista realizados.

A compra ocorre quase um mês após a companhia adquirir o Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira, centro universitário com sede em Belo Horizonte (MG), por R$ 49 milhões.