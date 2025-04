XP vê melhora de horizonte e dá compra para Renner (LREN3); ação fica entre as maiores altas

As ações da Renner (LREN3), que não raramente figuravam entre as preferidas dos bancos de investimento, não vivem o melhor momento. O papel, que chegou a negociar perto dos R$ 50 em 2020, está na casa dos R$ 14 atualmente. Mas há razões para acreditar num horizonte melhor, acredita o time de varejo da XP comandado por Danniela Eiger.

A equipe de Eiger elevou a recomendação do papel para compra e ajustou o preço-alvo de R$ 14 para R$ 17, num potencial de valorização de cerca de 22%. A Renner ainda tem um valuation atrativo. Com um P/E de 10,4x para 2025, suas ações estão sendo negociadas abaixo da média de seus pares no setor, "o que abre um grande espaço para crescimento", segundo a XP.

Com o upgrade, os papéis da varejista subiam 4,5% perto das 13h, entre as maiores altas do Ibovespa.

Essa mudança de perspectiva vem de uma combinação bastante favorável: um ambiente macroeconômico positivo e melhorias internas na própria operação.

Uma das primeiras razões para esse otimismo é o cenário macroeconômico, que tem se mostrado mais favorável do que o esperado. A XP revisou suas projeções para o PIB brasileiro de 2025 e 2026, agora estimando crescimento de 2,3% e 1,5%, respectivamente, impulsionado por um mercado de trabalho mais resiliente e por medidas do governo, como a liberação de recursos do FGTS, que devem injetar até R$ 12 bilhões na economia, além de ações para ampliar o crédito consignado no país.

Essas iniciativas ajudarão a sustentar o consumo das famílias, o que tem um impacto direto no desempenho do varejo. “As medidas governamentais devem agir como um buffer para uma desaceleração maior da economia no segundo semestre de 2025”, aponta o relatório da XP.

Enquanto o macro traz dá aquela ajudinha, a Renner também deve se favorecer de ajustes internos importantes. A empresa se reposicionou no mercado, adotando uma oferta de preços mais equilibrada.

De acordo com a XP, a Renner tem focado tanto em produtos básicos, como itens de vestuário mais simples e de maior demanda, quanto em produtos de moda com menor elasticidade de preço. “O ajuste no portfólio de produtos, com a inclusão de peças mais fashionistas e de alta margem, tem sido uma estratégia acertada, pois esses itens são menos sensíveis às mudanças de preço”, afirma o relatório.

Esse reposicionamento reflete uma busca pela manutenção das margens em um ambiente onde a concorrência e as pressões econômicas são constantes.

Além disso, a empresa tem adotado uma postura mais assertiva em relação às promoções, reduzindo os descontos dados aos produtos e, consequentemente, aumentando as margens de lucro.

O potencial de crescimento da Renner é ainda mais reforçado pela expectativa de redução de despesas, especialmente no que diz respeito às despesas gerais e administrativas (G&A). A XP acredita que a empresa está em um processo de diluição das despesas operacionais, o que ajudará a ampliar suas margens de EBITDA.

A migração para o novo centro de distribuição em Cabreúva, prevista para o segundo semestre de 2025, é um dos principais pontos dessa estratégia, permitindo eliminar redundâncias e aumentar a eficiência operacional. “Esperamos que as despesas de G&A cresçam a uma taxa muito mais baixa que o crescimento das vendas, o que deve sustentar a expansão das margens de lucro nos próximos anos”, aponta o relatório.