XP: Ações caem mais de 8% após balanço do 2º trimestre. Entenda

As ações da XP (XPBR31) despencam mais de 8% na Nasdaq nesta quarta-feira, 10, com investidores reagindo ao balanço do segundo trimestre, divulgado na noite passada. O lucro líquido ajustado da XP se manteve praticamente estável em relação ao mesmo período de 2021, em R$ 1,046 bilhão. O Ebitda ajustado recuou 2% para R$ 1,215 bilhão.

A margem Ebitda ajustada da XP recuou 5,8 pontos percentuais para para 35,4%. A queda foi atribuída ao aumento das despesas administrativas pela expansão do número de funcionários e investimentos em áreas como a de cartões, plataforma de investimento direto no exterior e com assessores. O quadro de funcionários cresceu 41% para 6.339.

As despesas administrativas cresceu em 33% para R$ 1,48 bilhão. Ainda que menor que o aumento do número de funcionários, a expansão foi em ritmo mais acelerado que a do faturamento.

A receita líquida da XP aumentou 14% na comparação anual para R$ 3,43 bilhões, puxada principalmente pela frente de varejo -- a mais importante da companhia. A receita bruta da divisão de varejo saltou 14% para R$ 2,786 bilhões.

"Em um ambiente de alta taxa Selic, a forte demanda por produtos de Renda Fixa, tanto no mercado primário quanto no secundário, e uma maior contribuição de receitas de Float mais do que compensaram as receitas mais fracas de ações e futuros", afirmou a XP em balanço.

A receita bruta com investidores institucionais cresceu 16% frente ao mesmo período do ano passado para R$ 436 milhões, mas caiu 20% em relação ao trimestre anterior, quando o início da Guerra entre Rússia e Ucrânia aumentou a demanda de institucionais por derivativos.

Das principais linhas de negócio, a frente de mercado de capitais foi a única a registrar queda no comparativo anual, de 17% para R$ 210 milhões, devido à janela de emissões mais fraca que em 2021. A receita, porém, cresceu 74% na comparação trimestral, com maior volume de estruturações para emissão de dívida, como debêntures.

Analistas do UBS-BB elogiaram a receita com varejo, mas alertaram para o aumento dos gastos operacionais, classificando-os como uma "bandeira amarela". O banco tem recomendação de compra para os papéis, com preço-alvo de US$ 31.

Até o fechamento do último pregão, as ações da XP acumulavam desvalorização de 17,6% no ano.