Xiaomi anuncia entregas de seu primeiro veículo elétrico e ações saltam 7%

A Xiaomi anunciou nesta terça-feira, 12, que começará as entregas de seu primeiro modelo de veículo elétrico SU7 neste mês. A fabricante de smartphones, a quinta maior da China, disse em uma postagem no Weibo, rede social da nação asiática, que possui 59 lojas em 29 cidades em todo o país que receberão pedidos. Um evento de lançamento está programado para 28 de março, quando é esperado que o preço do novo VE seja anunciado.

Com o anúncio, as ações da Xiaomi subiram 7% durante as negociações da manhã.

As vendas de veículos elétricos na China subiram 18% em janeiro e fevereiro, não muito longe do crescimento de 21% visto em todo o ano de 2023. Na apresentação do sedan Speed Ultra 7 (SU7) em dezembro, o CEO Lei Jun disse que a Xiaomi planeja se tornar uma das cinco maiores fabricantes de automóveis do mundo.

O SU7, elogiado por Lei, possui tecnologia de "super motor elétrico" capaz de oferecer velocidades de aceleração mais rápidas do que os VE da Tesla e da Porsche.

Analistas dizem que o sistema operacional compartilhado do carro com os populares telefones e outros dispositivos eletrônicos da Xiaomi atrairá os clientes existentes da empresa.

A Xiaomi tem buscado diversificar além de seu negócio principal para VE, em meio à demanda estagnada por smartphones - um plano que foi anunciado pela primeira vez em 2021.

Seus carros serão produzidos por uma unidade da montadora estatal BAIC Group, em uma fábrica em Pequim com capacidade anual de 200.000 veículos.

A gigante dos smartphones se comprometeu a investir US$ 10 bilhões em veículos ao longo de uma década e é um dos poucos novos players no mercado de VE da China a obter aprovação das autoridades.