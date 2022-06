Wiz (WIZS3) faz acordo com Tegge para oferta de crédito pessoal e consignado

A Wiz (WIZS3) decidiu entrar ainda mais no setor do crédito. A Wiz Parceiros, unidade de negócios da seguradora, assinou uma parceria com a fintech de crédito rápido Tegge.

Com esta ação, a Wiz tem como objetivo aumentar a oferta de crédito pessoal, consignado e antecipação de FGTS. Todos segmentos em que a Tegge é especializada.

O acordo entre as duas empresas tem vigência de 13 meses e pode ser prorrogado.

“De nossa parte, queremos diversificar o portfólio e incrementar a base de clientes, além de alavancar uma operação que já é bastante estruturada, mas que pode ampliar muito com a expertise da Wiz”, explicou Rodrigo Salim, Partner Diretor Executivo da Wiz Parceiros.

A Wiz Parceiros é um marketplace especializado em crédito que trabalha com mais de 23 mil pontos de vendas em todo o Brasil.

Em 2021, a controlada da Wiz transacionou R$ 6,2 bilhões em consórcios.

Para o CEO da Tegge, Renan Coelho, a estrutura dessa operação é muito rica e complementar para a empresa, porque leva para dentro dela uma estrutura já consolidada da Wiz Parceiros, incluindo jornadas, capacitação e treinamento para o comercial.

“Além disso, aumentamos o leque de instituições que podem vir a ser parceiras do negócio, já que a Companhia tem acordo com várias instituições bancárias”, ele explica.

Atualmente, a Tegge atua em parceria com:

Banco Safra;

C6 Bank;

Banco Daycoval;

BMG;

Portocred;

A Tegge atua como correspondente bancário oferecendo produtos de crédito com garantia em benefícios como FGTS, INSS e folha de pagamento de servidores públicos.

Operações mais baratas do que o empréstimo pessoal ou o financiamento comum, por exemplo.

Wiz (WIZS3) entra no setor de crédito em momento de expansão na demanda

Segundo dados do Indicador de Demanda por Crédito da Serasa Experian, a busca dos consumidores por empréstimos está crescendo.

Em março deste ano, houve 26% a mais em demanda de crédito do que no mesmo mês de 2021.

Uma alta que ocorreu mesmo com a elevação da Selic, que está em 12,75% ao ano.

A procura por crédito é consequência da recessão econômica, dos níveis elevados de desemprego, da inflação ascendente e da inadimplência, que atingiu 61,94 milhões de brasileiros em abril de 2022.

Trata-se de 5,59% a mais do que um ano antes, de acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

“Sabemos que esse mercado tem um oceano de possibilidades, mas as duas empresas, tanto a Wiz quanto a Tegge, têm grande preocupação com a educação financeira. O crédito com garantia é mais barato e acessível, mas tem que ser usado com segurança e assertividade, que é o que nós oferecemos. Assim, milhões de brasileiros podem sair das dívidas, realizar algum sonho ou até investir em seu próprio negócio, movimentando a economia do país”, finaliza Salim.