Estamos muito satisfeitos com resultado do 1T22, diz CEO da Wiz (WIZS3)

Para o CEO da Wiz (WIZS3), Heverton Peixoto, os resultados obtidos pela empresa de seguros no primeiro trimestre de 2022 foram "extremamente satisfatórios".

Mesmo se a empresa teve uma redução de 18,7% no lucro líquido na comparação anual, passando de R$ 63,6 milhões no primeiro trimestre de 2021 para R$ 51,7 milhões no mesmo período de 2022, Peixoto considera esse resultado positivo.

A receita receita líquida da prestação de serviços caiu 4,5%, de R$ 224 milhões no primeiro trimestre de 2021 para R$ 214,3 milhões no mesmo período desse ano.

Por sua vez, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) gerencial chegou a R$ 93,6 milhões, queda de 14,3% em relação a 2021.

"Entregamos o primeiro trimestre sem as operações oriundas do contrato com a Caixa Econômica Federal. E, mesmo assim, conseguimos alcançar uma redução moderada do lucro. Aliás, crescemos 25,7% na comparação trimestral", explica Peixoto em entrevista à EXAME.

O contrato com a Caixa representava cerca de 80% do total do faturamento da Wiz.

Em 2018, o banco público comunicou que encerraria a parceria com a Wiz, que teve uma duração de 47 anos.

A Caixa não escolheu a empresa como co-corretora do balcão de seguros.

"O contrato da Caixa para a Wiz é coisa do passado. Estamos com uma capacidade de crescimento violenta", salientou Peixoto, 'Entregamos um número basicamente em linha com o mesmo período de 2021. E isso significa que diversificamos muito nossas receitas. Posso dizer que nossa força, nesse momento está na diversificação".

Diversificação é o caminho para a Wiz (WIZS3)

Esse é o quinto trimestre consecutivo que a Wiz registra crescimentos seguidos.

O executivo salientou como entre os novos clientes da Wiz estão:

Santander (SANB11),

Banrisul (BRSR6),

Itaú (ITUB4),

Banco Inter (BIDI11),

"Isso é parte de uma estratégia que foi traçada em 2018, e que agora está começando a mostrar seus resultados sólidos", diz Peixoto.

No caso do caixa, o saldo final ajustado foi de R$167,9 milhões no final do 1T22, uma redução de 62,9% em relação ao 4T21, mas quase o dobro em relação ao mesmo período do ano passado.

Para a empresa, essa redução do caixa no trimestre foi efeito do pagamento da primeira parcela da aquisição da BRB Seguros

"A Wiz termina o primeiro trimestre capitalizada, com uma estrutura financeira sólida, e com um nível de endividamento abaixo do Ebitda, dívida líquida quase zero e a previsão que novas transações da Wiz não consumam muito mais caixa", explicou Peixoto.