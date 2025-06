Wise mira listagem nos EUA e amplia fuga de empresas da Bolsa de Londres

A Wise, fintech britânica de transferências internacionais, anunciou planos para transferir sua listagem principal de ações para os Estados Unidos, tornando-se mais uma baixa de peso para a Bolsa de Londres. A empresa manterá um registro secundário no Reino Unido, mas passará a ter os EUA como principal mercado de negociação.

O movimento reforça a tendência de migração de companhias europeias para o mercado americano, diante da menor liquidez e das avaliações mais modestas em Londres. Entre as empresas que já fizeram a mudança estão a Flutter Entertainment, Ferguson Enterprises e CRH. Só essas transferências representaram cerca de US$ 100 bilhões em valor de mercado.

Segundo Kristo Käärmann, cofundador e CEO da Wise, a listagem nos EUA permitirá acelerar a estratégia da empresa, dar acesso a novos investidores e aumentar a liquidez das ações. “Os EUA são o maior mercado em potencial para nossos produtos”, afirmou em comunicado.

A proposta será submetida à votação dos acionistas nas próximas semanas. A expectativa é que a mudança também abra caminho para a inclusão da empresa em grandes índices americanos, o que deve impulsionar ainda mais a demanda pelos papéis.

Na manhã desta quinta-feira, 5, após o anúncio, as ações da Wise chegaram a subir 12% e foram temporariamente suspensas após atingirem os limites de oscilação. Desde sua estreia pública em Londres, em julho de 2021, os papéis acumulam alta superior a 40%, apesar de terem passado boa parte do período abaixo do preço da oferta inicial.

Em entrevista, Käärmann reforçou que a empresa seguirá comprometida com o Reino Unido. “Não vemos essa mudança como uma saída, e sim como uma adição”, disse. Segundo ele, as operações continuarão baseadas em Londres, sem grandes alterações práticas.