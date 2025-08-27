Wellhub lança FIDC de R$ 100 milhões para financiar academias e estúdios parceiros

A plataforma de benefícios corporativos Wellhub (antiga Gympass) anunciou o lançamento de um Fundo de Direito Creditório (FIDC) de R$ 100 milhões.

O objetivo, segundo a empresa, é facilitar o crédito às academias, estúdios e fornecedores de bem-estar parceiros da plataforma. O lançamento marca a estreia do braço de soluções financeiras da Wellhub.

O FIDC teve, junto com a Wellhub, aporte inicial da Galapagos Capital, que também estrutura e gere o fundo de crédito. Da OpenCo, vem a plataforma tecnológica e a atuação como agente de cobrança. A QI Tech entra na escrituração de notas comerciais conectada ao serviço de Administração e Custódia.

A primeira solução, Crédito para Parceiros, oferece financiamento para negócios fitness.

Segundo a companhia, à medida que a demanda cresce, novos recursos devem ser adicionados, visando enfrentar um dos maiores desafios do setor: o acesso limitado ao crédito.

“O crédito deve ser um habilitador de crescimento, não uma barreira. Vamos sempre buscar oferecer as melhores opções financeiras para nossos parceiros”, reforça Daniel Mazini, vice-presidente executivo de Parcerias e Novos Negócios do Wellhub, em comunicado sobre a novidade.

A plataforma Wellhub tem mais de 37 mil parceiros nacionais e locais de fitness e bem-estar.

Como grande parte dessa rede é composta por pequenas academias e estúdios, tem mais dificuldade para obter empréstimos e pagam juros mais altos quando conseguem.

O novo programa de crédito oferece acesso a capital para acelerar reformas, aquisição de novos equipamentos, lançamento de novos serviços e expansão das operações com abertura de novas unidades.

Todos os parceiros da Wellhub têm a possibilidade de solicitar a linha de crédito, sujeita à análise.

O financiamento tem recebíveis da plataforma como lastro. A Wellhub diz que vai considerar o desempenho real do negócio em vez de depender apenas do histórico de crédito convencional.

Os recebíveis utilizados como garantia do crédito são justamente os valores que as academias recebem mensalmente pelos check-ins realizados pelos alunos do Wellhub. A cada check-in, a academia gera um valor que compõe esses recebíveis.

De acordo com o Relatório do Bem-Estar Corporativo 2025, que ouviu mais de 600 líderes do setor em 10 países, 83% planejam abrir novas unidades no próximo ano; 9% pretendem expandir internacionalmente; 68% investirão mais de US$ 25 mil em novos equipamentos e 28% investirão mais de US$ 50 mil.