Wellhub compra Urban Sports Club para se fortalecer na Europa

A Wellhub (ex-Gympass) anunciou nesta terça-feira, 25, a aquisição do Urban Sports Club, uma das principais provedoras de benefícios corporativos e soluções de bem-estar para consumidores na Europa.

A plataforma brasileira que permite o acesso flexível a academias, decidiu comprar a companhia alemã, Urban Sports Club, com o objetivo de expandir sua penetração na Europa.

O valor não foi divulgado, mas a transação será parte em troca de ações e parte em dinheiro. Em 2023, ano em que ambas receberam seus aportes mais recentes, a Wellhub foi avaliada em US$ 2,4 bilhões. Já a Urban não teve seu valor revelado na rodada realizada em dezembro de 2023, quando levantou 95 milhões de euros.

Com a aquisição, a empresa brasileira vai aumentar a base de clientes corporativos em mais de 50%. A empresa combinada contará com uma rede ampliada de 34,5 mil clientes corporativos e 83 mil parceiros de bem-estar, incluindo academias premium, estúdios e provedores digitais.

A rede do Urban Sports Club atua em sete países, todos na Europa, e a Wellhub opera em 12 países: Brasil, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Espanha, Alemanha, Reino Unido, Irlanda, Romênia, Itália e acaba de entrar no Canadá. País de origem, o Brasil responde por quase metade de sua operação.

A operação B2B, ou seja, com clientes corporativos, vai ficar sob a marca Wellhub. Já a Urban vai ser a marca da operação para consumidores (B2C), que hoje responde por pouco menos da metade da receita da empresa alemã.

Como parte da transação, os cofundadores e Co-CEOs do Urban Sports Club, Moritz Kreppel e Benjamin Roth, serão integrados à equipe global de liderança do Wellhub, trazendo expertise regional e relacionamentos estratégicos no setor.

"A forte presença do Urban Sports Club na região, aliada à sua abordagem inovadora para o bem-estar dos funcionários, faz dela um parceiro ideal para atender à crescente demanda por soluções corporativas holísticas. Essa união estratégica permitirá que mais empresas invistam na saúde de seus colaboradores, impulsionando engajamento e produtividade”, diz Cesar Carvalho, CEO do Wellhub, em nota.