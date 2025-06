WEG (WEGE3) vai pagar R$ 394,6 milhões em JCP; veja quem tem direito e quando deve receber

A WEG (WEGE3) anunciou nesta terça-feira, 17, o pagamento de R$ 394,6 milhões em Juros sobre Capital Próprio (JCP).

O valor bruto corresponde a R$ 0,09 por ação. Após a dedução do imposto de renda na fonte, o pagamento será de R$ 0,07 por ação. O crédito ocorrerá no dia 13 de agosto.

Têm direito ao provento os acionistas que estiverem com posição na empresa até o dia 20 de junho. A partir de 23 de junho de 2025 as ações serão negociadas "ex-JCP".

Momento de cautela

Em abril, a WEG reportou um lucro líquido de R$ 1,5 bilhão no primeiro trimestre de 2025, o que representa um aumento de 16,4% em relação ao mesmo período de 2024. No entanto, comparado ao último trimestre de 2024, houve uma redução de 8,8%.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) alcançou R$ 2,17 bilhões entre janeiro e março de 2025, um crescimento de 22,8% em relação aos primeiros três meses de 2024. No entanto, houve uma queda de 9% em relação ao quarto trimestre de 2024.

A receita operacional líquida (ROL) totalizou R$ 10 bilhões no primeiro trimestre deste ano, o que representa um crescimento de 25,5% em relação ao mesmo período de 2024. Porém, na comparação com o desempenho de outubro a dezembro de 2024, a variação foi negativa, com uma redução de 6,9%.