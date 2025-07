WEG (WEGE3) registra lucro de R$1,59 bilhão no segundo trimestre, abaixo do esperado pelo mercado

A WEG (WEGE3) registrou lucro líquido de R$ 1,59 bilhão no segundo trimestre deste ano, o que representa um aumento de 10,4% em relação ao mesmo período de 2024 e uma elevação de 3% em comparação aos três primeiros meses de 2025. A margem líquida (relação entre lucro e receita) alcançou 15,6%, uma leve melhora de 0,1 ponto percentual na comparação anual e de 0,3 ponto percentual, na trimestral. O lucro ficou um pouco abaixo das expectativas do mercado, que esperava um valor de R$ 1,7 bilhão.

O balanço do segundo trimestre, divulgado nesta quarta-feira, 23, também mostrou um EBITDA de R$ 2,25 bilhões, um aumento de 6,5% em relação ao segundo trimestre de 2024 e 4% superior ao trimestre passado. A margem EBITDA foi de 22,1%, ligeiramente inferior à do ano passado (23,0%), mas superior a do primeiro trimestre de 2025, quando foi de 21,6%. Os analistas do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da Exame) esperavam um EBITDA de R$ 2,39 bilhões e uma margem de 21,8%.

A fabricante de motores elétricos reportou uma receita operacional líquida (ROL) no segundo trimestre de R$ 10,2 bilhões, uma alta de 10,1% em relação ao mesmo período de 2024 e 1,3% superior ao primeiro trimestre deste ano. O número ficou praticamente em linha com a estimativa do Itaú BBA, que projetava R$ 10,9 bilhões.

A receita no mercado interno apresentou uma queda de 5,9% em relação ao trimestre anterior, enquanto o xterno cresceu 6,9%, impulsionado pela valorização do dólar, que subiu 8,8% em relação ao real, de R$ 5,21 no segundo trimestre de 2024 para R$ 5,67 no segundo tri de 2025.

Nos negócios adquiridos da Marathon, Rotor e Cemp, a receita operacional líquida foi de R$ 674,7 milhões no período, sendo 61,3% na área de Equipamentos Eletroeletrônicos Industriais (EEI) e 38,7% em Geração, Transmissão e Distribuição de Energia (GTD), ambos com forte presença no mercado externo.

O retorno sobre o capital investido (ROIC) da WEG caiu para 32,9%, uma redução de 4,5 pontos percentuais em relação ao 2T24 e de 0,3 ponto percentual frente ao primeiro trimestre deste ano.

A companhia destacou que a estabilização dos custos das matérias-primas, o mix de produtos vendidos e a busca contínua por eficiência operacional foram fatores importantes para a manutenção da margem bruta de 33,7%, um aumento de 0,8 ponto percentual em relação ao trimestre anterior.

Em relação às despesas, as de Vendas, Gerais e Administrativas (VG&A) somaram R$ 1,2 bilhão, representando um aumento de 20,2% na comparação anual e de 0,7% sobre o trimestre passado. A principal causa do aumento foi a consolidação das aquisições e o incremento nas despesas com fretes.

Resultados por Segmento

Equipamentos Eletroeletrônicos Industriais (EEI): A receita no mercado interno foi de R$ 1,43 bilhões, com um aumento de 4,9% sobre o 1T25, enquanto no mercado externo a receita atingiu R$ 3,47 bilhões, com crescimento de 12,8%. A demanda foi positiva para motores elétricos de baixa tensão, mas a retração para motores de alta tensão e painéis de automação afetou o desempenho em equipamentos de ciclo longo. Os dados ficaram um pouco abaixo do esperado pelo BTG, que era de R$1,5 bilhão e R$3,8 bilhões, respectivamente.

Geração, Transmissão e Distribuição de Energia (GTD): O segmento apresentou receita de R$ 2,07 bilhões no mercado interno, uma queda de 13,1% em relação ao 1T25, enquanto a receita no mercado externo foi de R$ 2,04 bilhões, com crescimento de 1,6%. A falta de projetos de geração eólica impactou negativamente, mas o bom desempenho de outros negócios, como os de geração solar e de transformadores, contribuiu para resultados positivos. Os dados também ficaram um pouco abaixo das estimativas do BTG, que era de R$2,3 bilhão e R$2,2 bilhões, respectivamente.

Motores Comerciais e Appliance (MCA): A receita foi de R$ 333 milhões no mercado interno, com queda de 6,5% em relação ao trimestre anterior, enquanto no mercado externo foi de R$ 476 milhões, crescimento de 4,7%. A queda no mercado interno foi influenciada pela demanda estável, enquanto no mercado internacional, a companhia obteve crescimento principalmente na China e América do Norte. Os números vieram abaixo das estimativas dos analistas do BTG, que eram de R$788 milhões e R$419 milhões, respectivamente.

Tintas e Vernizes (T&V): A receita foi de R$ 331 milhões no mercado interno, queda de 2,3%, e R$ 67 milhões no mercado externo, com alta de 15,8%. A demanda doméstica foi positiva, com destaque para os setores de água & saneamento e implementos agrícolas, enquanto o bom desempenho na América Latina e México ajudou no mercado externo. Os números ficaram um pouco abaixo das projeções dos analistas do BTG, que eram de R$314 milhões e R$69 milhões, respectivamente.

Fluxo de Caixa e Investimentos

As atividades operacionais geraram R$ 1,9 bilhão até junho de 2025, refletindo o crescimento da receita e a manutenção de boas margens operacionais. Já as atividades de investimento consumiram R$ 1,3 bilhão, com foco na modernização e expansão das fábricas no Brasil e México. No financiamento, a empresa captou R$ 1,2 bilhão, mas também teve amortizações líquidas de R$ 933,2 milhões, com distribuição de R$ 1,8 bilhão em dividendos e JCP.

Quando será a teleconferência de resultados da WEG?

A WEG realizará uma teleconferência nesta quinta-feira, 24, às 11h, com transmissão pela internet. A conferência será em português, com tradução simultânea para o inglês.