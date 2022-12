WEG (WEGE3) irá pagar R$ 228 milhões em juros sobre capital próprio

A produtora de equipamentos eletrônicos WEG (WEGE3) anunciou na noite desta terça-feira, 13, que irá pagar R$ 228 milhões em juros sobre capital próprio (JCP).

O acionista receberá R$ 0,05435 por ação. O pagamento será efetuado até o dia 15 de março de 2023, já com imposto de 15% retido na fonte.

Irão receber o pagamento os detentores de ações da WEG até o dia 16 de dezembro de 2022 (data com).

A partir do dia 19 de dezembro, os papéis passam a ser negociados sem o direito ao JCP.

WEG no 3º tri

A WEG (WEGE3) registrou R$ 1,158 bilhão de lucro líquido para o terceiro trimestre. O resultado foi 42,5% maior que o do mesmo período do ano passado e 26,8% superior ao do trimestre anterior. O Ebitda teve alta anual de 37,1% para R$ 1,568 bilhão.