WEG (WEGE3) firma parceria para produzir motores na África

A WEG (WEGE3) firmou um acordo para a formação de uma joint venture com o Grupo Cevital para a fabricação na Argélia de motores elétricos para lavadoras de roupa.

A WEG terá participação de 51% na empresa, que se chamará WEG Algeria Motors SpA, enquanto o Grupo Cevital ficará com 49%. O negócio terá foco inicial no mercado argelino e do norte da África.

A WEG Algeria terá operações na cidade de Setif, com produção prevista para o quarto trimestre deste ano. A WEG fará investimentos principalmente em tecnologia e know-how para a fabricação dos motores, segundo comunicado.

Fundado na Argelia, o Grupo Cevital tem cerca de 50 anos e atua em diferentes frentes, como agricultura, varejo e na produção e distribuição de eletrodomésticos.

A área de Motores Comerciais, que abrange os produzidos para máquina de lavar, foi responsável por 8,5% da receita líquida da WEG no primeiro trimestre. A frente de negócios, segundo a própria WEG, vinha passando por certa dificuldade de crescimento no mercado interno, dado o "movimento de acomodação" da demanda.

Resultado da WEG (WEGE3) abre temporada de balanços do segundo trimestre

A empresa será a primeira entre as listadas na B3 a apresentar balanço do segundo trimestre, previsto para esta quarta-feira, 20.

O lucro líquido fabricante de máquinas e motores industriais ficou em R$ 943,9 milhões no primeiro trimestre, superando as estimativas do mercado para o período, que era de de lucro R$ 882,5 milhões.

Entre os destaques do balanço esteve a frente de equipamentos para Geração, Transmissão e Distribuição de Energia (GTD), que dobrou de tamanho em relação ao mesmo período do ano passado, com aumento de receita para R$ 2,04 bilhões.

