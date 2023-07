WEG e Alupar fecham parceria para a geração de energia eólica

As empresas de energia WEG (WEGE3) e Alupar (ALUP11) anunciaram nesta quarta-feira, 5, que fecharam um acordo para a geração de energia eólica. O negócio foi fechado pela Alupar com duas empresas controladas pela WEG, que contrataram a Alupar de olho em abastecer suas unidades produtivas. Ou seja, a energia gerada seria consumida pelas WEG.

“Esta parceria contribui para a expansão de nossos parques geradores, através de operações no mercado livre de energia. Essa iniciativa também reforça o posicionamento da Companhia no âmbito de uma transição energética mais sustentável e renovável, além de beneficiar a Alupar pela maior previsibilidade no seu resultado, decorrente do aumento do volume de energia contratada”, informou a Alupar em fato relevante.

O acordo envolve a exploração de um complexo eólico localizado em Jandaíra, no estado do Rio Grande do Norte, que terá capacidade instalada de 37,8 MW.

A aprovação da parceria está sujeita à avaliação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão antitruste.

