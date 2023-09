WEG anuncia aquisição de negócios de motores elétricos industriais da Regal Rexnord por US$ 400 mi

A WEG anunciou nesta segunda-feira, 25, a aquisição dos negócios de motores elétricos industriais e geradores da Regal Rexnord Corporation no valor de US$ 400 milhões. O valor será pago após a conclusão da transação, o qual estará sujeito a ajustes de preços comuns a este tipo de operação.

A aquisição será realizada pela WEG Electric Corp e pela WEG Holding B.V., sociedades detidas pela WEG Equipamentos Elétricos S.A., controlada direta da companhia.

Em fato relevante, a WEG afirmou que a transação tem como foco os negócios de motores elétricos industriais e geradores, vendidos sob as marcas Marathon, Cemp e Rotor, do segmento operacional Industrial Systems da Regal Rexnord, empresa com sede nos Estados Unidos e listada da bolsa de valores de Nova York. No ano passado,a receita operacional líquida destes negócios em 2022 foi de US$ 541,5 milhões, com uma margem EBITDA ajustada de 9,5%.

A transação incluí a aquisição de 10 fábricas em 7 países (Estados Unidos, México, China, Índia, Itália, Países Baixos e Canadá), filiais comerciais em 11 países, e uma equipe de aproximadamente 2.800 colaboradores no mundo.

“A distribuição geográfica destas operações é complementares a atual presença do Grupo WEG e irão ajudar na obtenção de maior escala e eficiência na redução de custos à medida que integramos as novas operações às existentes”, disse em fato relevante.