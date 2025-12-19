Invest

WEG: acionistas aprovam R$ 5,2 bilhões em dividendos; veja quem recebe

Empresa entra na corrida pela aprovação de proventos antes da virada do ano, para evitar tributação

WEG: companhia entrou na corrida de dividendos (Leandro Fonseca /Exame)

Da Redação
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 16h35.

Os acionistas da WEG (WEGE3) aprovaram nesta sexta-feira, 19, pagamento de dividendos calculados sobre o saldo das Reservas de Lucros, registrados nas demonstrações financeiras, divulgadas em 30 de setembro de 2025, no montante de R$ 5,196 bilhões, correspondente a R$ 1,238495019 por ação.

Os proventos serão pagos em 3 parcelas anuais, em agosto de 2026, 2027 e 2028, aos titulares de ações em 19 de dezembro de 2025.

A partir de 22 de dezembro de 2025 as ações serão negociadas “ex-dividendos”.

A primeira parcela será paga em 12 de agosto de 2026, no valor de R$ 1,732 bilhão, o equivalente a R$ 0,412831673 por ação. A segunda etapa ocorre em 11 de agosto de 2027, com o mesmo valor total e por ação. A terceira e última parcela será paga em 16 de agosto de 2028, também no montante de R$ 1,732 bilhão, mantendo o valor de R$ 0,412831673 por ação.

Corrida por dividendos

Empresas listadas na bolsa brasileira estão antecipando pagamentos de dividendos para evitar a nova tributação de 10%, que entra em vigor em 2026. A corrida foi prevista por analistas de mercado e já movimenta cifras bilionárias.

A nova legislação, sancionada pelo governo após aprovação no Congresso, acaba com a isenção fiscal sobre dividendos em vigor desde 1996. Pela regra, dividendos declarados em 2025 com base nos lucros obtidos até 2024 (inclusive reservas e lucros acumulados) ainda seguirão isentos. Por isso, empresas com caixa elevado e baixa alavancagem têm acelerado a distribuição.

O que são dividendos?

Dividendos são parcelas do lucro que as empresas distribuem aos seus acionistas, uma espécie de recompensa por terem investido no negócio. Quando uma empresa de capital aberto tem lucro, ela pode decidir distribuir parte desse dinheiro para quem possui suas ações, geralmente de forma trimestral, semestral ou anual.

No Brasil, boa parte das empresas pagam 25% do lucro líquido aos acionistas, mas a porcentagem pode variar. Os dividendos são totalmente isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, o que significa que cada real recebido vai direto para o seu bolso, sem desconto algum.

O valor dos dividendos varia conforme o desempenho da empresa. Se ela teve um ano excelente, pode distribuir valores generosos. Se passou por dificuldades, pode pagar menos ou até suspender os pagamentos temporariamente, já que não existe garantia fixa de quanto ou quando você receberá.

