WEG: acionistas aprovam R$ 5,2 bilhões em dividendos; veja quem recebe

Os acionistas da WEG (WEGE3) aprovaram nesta sexta-feira, 19, pagamento de dividendos calculados sobre o saldo das Reservas de Lucros, registrados nas demonstrações financeiras, divulgadas em 30 de setembro de 2025, no montante de R$ 5,196 bilhões, correspondente a R$ 1,238495019 por ação.

Os proventos serão pagos em 3 parcelas anuais, em agosto de 2026, 2027 e 2028, aos titulares de ações em 19 de dezembro de 2025.

A partir de 22 de dezembro de 2025 as ações serão negociadas “ex-dividendos”.

A primeira parcela será paga em 12 de agosto de 2026, no valor de R$ 1,732 bilhão, o equivalente a R$ 0,412831673 por ação. A segunda etapa ocorre em 11 de agosto de 2027, com o mesmo valor total e por ação. A terceira e última parcela será paga em 16 de agosto de 2028, também no montante de R$ 1,732 bilhão, mantendo o valor de R$ 0,412831673 por ação.