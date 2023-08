WeWork alerta para risco de falência e ação afunda 23%; queda desde o IPO supera 98%

As ações do WeWork desabam mais de 23% no pré-mercado dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 9, após a empresa admitir o "crescimento de dúvidas substanciais" sobre a continuidade de suas operações por falta de liquidez. As declarações foram integradas em balanço do segundo trimestre divulgado na última noite.

O WeWork registrou prejuízo de US$ 397 milhões no segundo trimestre. No mesmo período do ano passado, as perdas líquidas foram de US$ 635 milhões. O prejuízo por ação no segundo trimestre foi de US$ 0,21. A projeção era de um prejuízo de US$ 0,12.

"Como resultado de nossas perdas e nossas necessidades de caixa projetadas, que foram impactadas pelos recentes aumentos na rotatividade de membros, combinadas com nosso atual nível de liquidez, existem dúvidas substanciais sobre a capacidade da empresa de continuar operando", afirmou a companhia.

O prejuízo líquido registrado no primeiro semestre foi de US$ 696 milhões, maior que todo o valor de mercado da companhia, que estava em US$ 450 milhões até antes do início do pregão desta quarta. Para efeito de comparação, as brasileira Camil, IRB e Irani têm mais US$ 500 milhões de valor de mercado. Na época do aporte do Softbank, o valuation do WeWork chegou a US$ 47 bilhões. Desde sua listagem na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), as ações do WeWork já caíram mais de 98%.

O plano de recuperação

Segundo a empresa, a capacidade de continuar operando vai depender "da execução bem-sucedida do plano pretendido pela administração nos próximos doze meses para melhorar a liquidez e a lucratividade". Os planos, afirmou a empresas, inclui os seguintes passos: