Warren Buffett nada contra a maré enquanto mercado perde dinheiro e acumula bilhões em caixa

Enquanto o mercado reduz suas reservas ao menor nível em 15 anos, o megainvestidor reforça sua posição de liquidez

As reservas de caixa dos gestores de fundos atingiram 3,5% do total dos portfólios, o menor índice desde 2010, segundo uma pesquisa do Bank of America (BoFA) com 205 gestores responsáveis por US$ 482 bilhões em ativos.

Na contramão do mercado, a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, acumulava US$ 325 bilhões em caixa no fim de setembro. O relatório 13-F, divulgado pela empresa na última sexta-feira, não detalhou o valor exato das reservas, mas indicou que nenhuma compra significativa de ações listadas nos EUA foi realizada no período.

O estudo do BoFA também revelou que sua regra de venda foi acionada: quando as reservas de caixa caem para 4% ou menos, é emitido um sinal de venda. Por outro lado, um sinal de compra ocorre quando as reservas sobem para 5% ou mais.