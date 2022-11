Warren Buffett realiza mega-doação de US$ 759 milhões em ações da Berkshire Hathaway (BERK34)

O mega-investidor americano Warren Buffett realizou na última quarta-feira, 23, uma mega-doação de US$ 759 milhões em ações da Berkshire Hathaway (BERK34).

A doação para quatro fundações de caridade de sua família foi registrada na SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, e coincide com o Dia de Ação de Graças, festa muito importante nos Estados Unidos, e ocorre após uma outra mega-doação de US$ 4 bilhões ocorrida em julho deste ano.

A Fundação Susan Thompson Buffett, criada para homenagear sua falecida esposa, recebeu 1,5 milhão de ações, no valor de US$ 474 milhões. Outras 300 mil ações, avaliadas em US$ 94 milhões, foram doadas para cada uma das três fundações de seus filhos: The Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation e NoVo Foundation.

Desde 2006, Buffett já doou cerca de US$ 41,5 bilhões, o que representa mais da metade de sua fortuna pessoal. A maioria desse valor foi para a fundação de Bill e Melinda Gates.

O investidor de 92 anos prometeu doar praticamente toda a sua fortuna para boas causas. Considerando a valorização das ações já doadas, se Buffett tivesse as mantido em seu portfólio ele seria hoje o homem mais rico do mundo, com um patrimônio líquido de mais de US$ 227 bilhões, bem à frente da fortuna de US$ 180 bilhões do CEO da Tesla, Elon Musk.

Após as últimas doações, Buffett ainda possui 15,5% das ações da Berkshire Hathaway e controla 31,4% dos votos.