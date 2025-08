Warren Buffett: as movimentações mais recentes na carteira do bilionário

A Berkshire Hathaway, liderada por Warren Buffett, fez movimentos significativos em sua carteira de investimentos recentemente. De acordo com os documentos do Formulário 4 enviados à SEC na noite de segunda-feira, a gigante de investimentos comprou cerca de US$ 106 milhões em ações da Sirius XM Holdings, ao mesmo tempo que vendeu aproximadamente US$ 230 milhões em ações da DaVita.

No total, a Berkshire adquiriu cinco milhões de ações da Sirius XM durante os três pregões encerrados na segunda-feira, pagando um preço médio de US$ 21,25 por ação. Com essa compra, a Berkshire passa a deter 124,8 milhões de ações, no valor total de US$ 2,6 bilhões, correspondendo a aproximadamente 37% da companhia de rádio via satélite.

Compra na baixa

A movimentação ocorreu em um momento de queda nas ações da Sirius XM, que registraram uma queda de 8% na última semana após a divulgação dos resultados do segundo trimestre.

Apesar de a empresa ser vista como um investimento problemático nos últimos anos, com uma perda de mais de 50% em seu valor de mercado nos últimos dois anos, a Berkshire Hathaway parece ter aproveitado o momento de fraqueza no mercado para aumentar sua participação.

Por outro lado, a DaVita, especializada em serviços de diálise, viu sua posição ser reduzida pela Berkshire, com a venda de ações no valor de US$ 230 milhões. A empresa tem enfrentado desafios relacionados ao seu crescimento e à pressão no setor de saúde.

A decisão de Buffett pode estar relacionada a um desejo de reorganizar sua carteira em um momento de incertezas econômicas. Os movimentos da Berkshire refletem a busca contínua por diversificação e oportunidades de investimento que se alinhem com a estratégia de longo prazo da companhia.