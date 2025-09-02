Invest

Warren Buffet diz estar frustrado com a divisão da Kraft Heinz; ações caem após declaração

Apesar da crítica, o diretor-executivo da Berkshire Hathaway reconheceu que a fusão das empresas não foi uma ideia bem-sucedida

Warren Buffett: bilionário é diretor-executivo da Berkshire Hathaway (Daniel Zuchnik / Colaborador/Getty Images)

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 16h17.

Warren Buffett expressou sua frustração com a cisão da Kraft Heinz anunciada na manhã desta terça-feira, 2. A ação desfaz grande parte da fusão estratégica que o empresário norte-americano planejou há dez anos. Após as declarações de Buffett, as ações da empresa caíram mais de 7%.

A crítica feita pelo empresário ocorreu em entrevista à CNBC nesta terça-feira. Apesar da insatisfação com o desfecho do negócio, ele admitiu que a união das duas empresas não foi uma ideia tão bem-sucedida como o esperado.

Mesmo assim, ele não acredita que a divisão da Kraft Heinz em duas empresas resolverá os problemas que a marca enfrenta.

Com uma participação de 27,5% na companhia, a Berkshire Hathaway, empresa da qual Warren Buffet atua como CEO, é a maior acionista da Kraft Heinz e não realizou mudanças em sua participação desde a fusão de 2015, que resultou na formação do conglomerado de produtos alimentícios.

Greg Abel, que assumirá a liderança da Berkshire Hathaway no final deste ano, também demonstrou desapontamento com a situação da Kraft Heinz, de acordo com Buffett.

Por que a fusão da Kraft Heinz foi um fracasso?

Kraft Heinz: cisão cria unidades separadas para molhos e mercearia na América do Norte (Getty Images/Divulgação)

A cisão anunciada nesta terça-feira transformará a Kraft Heinz em duas empresas distintas: uma dedicada a produtos como molhos, pastas e refeições prontas, e outra que incluirá marcas norte-americanas populares, como Oscar Mayer, Kraft Singles e Lunchables.

Em 2015, a Berkshire Hathaway se associou ao fundo de private equity 3G Capital para fundir a Kraft Foods com a H.J. Heinz. A 3G Capital saiu gradualmente de seu investimento na Kraft Heinz em 2023 após ter reduzido sua participação ao longo dos anos enquanto a empresa enfrentava dificuldades.

Apesar de TER marcas reconhecidas, como Oscar Mayer e Velveeta, a Kraft Heinz viu uma queda nas vendas nos Estados Unidos logo após a fusão. A desaceleração foi atribuída ao comportamento dos consumidores, que passaram a preferir alimentos mais saudáveis e frescos, além de uma série de cortes de custos que limitaram os investimentos necessários nas marcas da companhia no momento em que mais precisavam de inovação.

Para tentar reverter essa situação, a Kraft Heinz desfez parte de seu portfólio, como a venda das nozes Planters e de sua divisão de queijos. A empresa também tem investido em marcas específicas, como Lunchables e Capri Sun. Em maio, executivos da Kraft Heinz afirmaram que estavam avaliando mudanças estratégicas e possíveis aquisições ou vendas.

Desde a fusão em 2015, as ações da Kraft Heinz despencaram quase 70%, reduzindo seu valor de mercado a US$ 33 bilhões.

Sobre o futuro da Berkshire como investidora da Kraft Heinz, Buffett afirmou que a companhia tomará a decisão que for mais vantajosa para seus interesses. Caso a Berkshire seja abordada com uma proposta de venda de suas ações, o executivo disse que a empresa só aceitará uma oferta em bloco se todos os acionistas receberem a mesma proposta.

