Warner recebe críticas de credores por recompra acelerada de US$ 36 bilhões em títulos

Um grupo de investidores em títulos questionou a Warner Bros. Discovery Inc. e seus bancos parceiros sobre os impactos da recompra acelerada de bilhões de dólares em dívidas realizada no início deste ano

De acordo com a Bloomberg, a Credit Roundtable (CRT) enviou uma carta à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) afirmando que a empresa não deu tempo suficiente para que os investidores analisassem o plano de recomprar até 40% dos cerca de US$ 36 bilhões em títulos, como parte da decisão de dividir a companhia em duas.

Detalhes da reestruturação e preocupações dos investidores

A reestruturação da dívida realizada em junho deixou os detentores de títulos com decisões complexas: abrir mão de salvaguardas importantes sobre títulos remanescentes caso revendessem suas dívidas, ou arriscar a ordem de pagamento caso não vendessem e a empresa enfrentasse problemas financeiros.

Para evitar resistência, os banqueiros deram apenas cinco dias para que os credores assinassem os contratos, tornando difícil organizar uma oposição significativa ao acordo.

A CRT afirmou que a combinação de táticas provavelmente foi uma estratégia deliberada para limitar a capacidade dos investidores de agir no melhor interesse de seus clientes.

“A estratégia contraria a intenção das regras de licitação da SEC, que buscam dar aos investidores tempo suficiente para decisões informadas”, destacou a associação em carta.

Além disso, a CRT levantou preocupações sobre tratamento desigual entre credores com direitos de voto semelhantes e apontou linguagem usada na gestão de passivos como “potencialmente inovador”.

Alguns investidores teriam obtido retornos até 20% diferentes dependendo da posição na ordem de pagamento e da decisão de vender ou manter os títulos.

De acordo com a Bloomberg, documentos publicados após a oferta pública apontaram que não haveria proibição de união para bloquear trocas ou interromper recompras de dívida existente.