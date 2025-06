Warner, ExxonMobil, Microsoft e Unilever: as maiores aquisições globais dos últimos dez anos

A Shell está em negociações avançadas para adquirir a BP, em um acordo que pode ultrapassar os US$ 80 bilhões, colocando-se entre as maiores aquisições já realizadas na indústria de energia. Caso seja finalizada, a transação fortaleceria ainda mais a posição da Shell, permitindo-lhe competir mais de perto com gigantes como ExxonMobil e Chevron, que são atualmente alguns dos principais players do setor, segundo o The Wall Street Journal.

No setor, a maior aquisição registrada até o momento foi a da ExxonMobil, que comprou a Pioneer Natural Resources em 2023 por US$ 59,5–64,5 bilhões. Já a maior aquisição realizada nos últimos 10 anos foi a da AT&T pela Warner, em um negócio avaliado em US$ 85 bilhões.

AT&T / Time Warner (2016) — US$ 85 bilhões

Um dos maiores acordos do setor de mídia, que fortaleceu a AT&T no mercado de telecomunicações e conteúdo, embora a transação tenha sido concluída apenas em 2018 devido a desafios regulatórios.

Bayer / Monsanto (2016) — US$ 63 bilhões

A aquisição da Monsanto pela Bayer foi um dos maiores negócios no setor de agronegócios, criando uma gigante no mercado de sementes e produtos químicos agrícolas.

Dell Technologies / EMC Corporation (2016) — US$ 67 bilhões

Esta fusão combinou a expertise de hardware da Dell com a liderança da EMC no armazenamento de dados, transformando a empresa em um dos principais players do setor de tecnologia.

Microsoft / Activision Blizzard (2022) — US$ 68,7 bilhões

A compra da gigante dos jogos Activision Blizzard pela Microsoft foi uma das maiores aquisições no setor de tecnologia e jogos, visando expandir o portfólio de jogos e fortalecer sua presença no mercado de videogames.

Broadcom / VMware (2022) — US$ 61 bilhões

A aquisição da VMware pela Broadcom uniu duas empresas-chave no setor de tecnologia, com foco em soluções de software e infraestrutura.

United Technologies / Raytheon (2019) — US$ 135 bilhões

A fusão entre a United Technologies e a Raytheon criou um dos maiores conglomerados do setor aeroespacial e de defesa, com presença em uma vasta gama de tecnologias e produtos.

AstraZeneca / Alexion Pharmaceuticals (2020) — US$ 39 bilhões

A aquisição da Alexion pela AstraZeneca fortaleceu a empresa britânica no setor de biotecnologia e imunoterapia, expandindo seu portfólio de medicamentos raros e inovadores.

Chevron / Hess Corp. (2023) — US$ 53–60 bilhões

Este acordo está na fase de fechamento e tem como foco aumentar a participação da Chevron nas operações de petróleo na Guiana, além de expandir sua presença nas operações do xisto Bakken.

ExxonMobil / Pioneer Natural Resources (2023) — US$ 59,5–64,5 bilhões

A ExxonMobil se tornou um dos maiores players no Permian Basin com a aquisição da Pioneer, que foi finalizada em maio de 2024.