Walmart: Lucro abaixo do esperado derruba ações - mas o investidor pode estar exagerando

O Walmart divulgou balanço do seu trimestre fiscal de 2025 (terminado em 31 de julho), com lucro líquido de US$ 7,029 bilhões, aumento de 56% em relação ao mesmo período do ano passado, quando essa linha alcançou o resultado de US$ 4,5 bilhões.

No entanto, o lucro ajustado – que não leva em conta receitas e despesas não recorrente – ficou abaixo da previsão do mercado: a companhia reportou lucro de US$ 0,68 por ação, enquanto se esperava US$ 0,73.

No caso do Walmart, a queda do lucro se deu por aumento de sinistros de seguros, despesas legais e custos de reestruturação. Isso interrompeu um crescimento de 12 trimestres consecutivos de resultado nessa linha acima da expectativa.

Pré-mercado refletiu o lucro ajustado

O JPMorgan acreditava em uma "pequena pressão potencial" sobre as ações da varejista, por acreditar que o balanço em si não altera fundamentalmente o cenário otimista. Mas, na prática, não bem isso o que se viu. As ações da companhia na Bolsa de Nova York chegaram a ser negociadas abaixo dos US$ 98 após a divulgação do resultado, com queda de 5%.

Ao menos a receita ficou acima da média das expectativas do mercado, chegando a US$ 177,4 bilhões – enquanto o consenso apontava para US$ 176,16 bilhões.

Para analistas, a empresa tem se mantido resiliente em meio à perspectiva de inflação americana ainda elevada e uma menor confiança do consumidor, que já vem impactando o varejo de uma certa. No caso da gigante varejista, dizem os analistas, isso ainda não ocorreu.

Aumento da estimativa de vendas

Inclusive, a empresa aumentou estimativa de crescimento nas vendas anuais, mudando da faixa entre 3% e 4% para 3,75% e 4,75%.

No trimestre fiscal divulgado pelo Walmart, as vendas totais aumentaram 4,6% (estimativa do mercado era de 3,8%), impulsionadas pela sólida demanda em supermercados, saúde e bem-estar, e vendas online.

A empresa aponta para ajustes na estratégia de vendas online como um item importante do crescimento. Os negócios de comércio eletrônico nos Estados Unidos avançaram 26% no trimestre, na comparação com o anterior.

O Walmart, inclusive, tem investido pesado nessa área, com um sistema de inteligência artificial personalizado para melhorar a experiência de compra dos seus consumidores no e-commerce.