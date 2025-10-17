Wall Street recupera perdas após falas de Trump sobre China; S&P 500 fica estável

As principais bolsas dos Estados Unidos se recuperavam nesta sexta-feira, 17, depois de o presidente americano, Donald Trump, amenizar as tensões comerciais com a China em suas últimas declarações.

O Dow Jones subia 0,27%, com um avanço de 110 pontos. O S&P 500 também teve leve alta de 0,10%, enquanto o Nasdaq, pesado em tecnologia, registrava uma pequena queda de 0,02%, refletindo um desempenho misto entre os setores.

O que aconeceu?

Trump afirmou que a situação das tarifas entre os dois países "não é sustentável", suavizando suas ameaças de aplicar tarifas de 100% sobre produtos chineses.

Trump também sugeriu que o encontro agendado para as próximas semanas com o líder chinês, Xi Jinping, poderá ocorrer conforme planejado, ajudando a acalmar o mercado.

Índice do medo cai

Esse alívio nas preocupações levou a uma queda no índice de volatilidade (VIX), que caiu para 23,86, um sinal de que os temores dos investidores sobre a situação geopolítica estavam diminuindo.

O VIX, embora ainda acima do nível de 20, considerado uma volatilidade mais "normal", refletiu uma recuperação das perdas registradas nas últimas semanas.

No mercado de títulos, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu novamente para 4%, após ter caído abaixo desse patamar na quinta-feira, o que indicou um retorno da pressão sobre o mercado de dívidas públicas.

O setor bancário regional também viu uma recuperação.

O ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE) subiu, após uma forte queda nas ações bancárias na quinta-feira, provocada por preocupações sobre a fraqueza do mercado de crédito.