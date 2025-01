Por que Wall Street está otimista para 2025?

Claro que ninguém sabe o que 2025 nos reserva, mas os estrategistas do mercado de ações precisam de alguma forma dar suas opiniões com confiança sobre o que vem a seguir. Caso contrário, as pessoas procurariam em outro lugar por insights sobre o cenário do mercado ou o cenário econômico ao decidir onde investir.

Segundo reportagem do Business Insider, o consenso em Wall Street tem sido diferente em vários graus em cada um dos últimos três anos. As principais empresas de investimento não previram uma grande desaceleração chegando em 2022 e não estavam otimistas o suficiente antes de 2023 ou 2024. E a recessão que alguns pensavam ser uma certeza nunca aconteceu.

No entanto, a maioria dos gurus do mercado cujas previsões anuais erraram o alvo sobreviveram para contar a história, mesmo que suas previsões não tenham sido acertadas. Há uma razão simples para isso: eles permaneceram próximos do pensamento consensual, e há segurança nos números.

O maior medo dos estrategistas não é realmente estar errado — é estar errado da maneira errada.

Marko Kolanovic, que foi o estrategista-chefe do JPMorgan de 2021 até agosto passado, era sem dúvida a voz mais pessimista na Wall Street. Foi demitido depois de não perceber uma recuperação de mercado e "prever" de forma insistente uma recessão que nunca aconteceu.

Quase todo mundo está otimista em relação a 2025, o que é assustador

Metade das 20 empresas de investimento monitoradas pelo Business Insider definiu suas metas de preço do S&P 500 para 2025 na faixa de 6.400 a 6.600 pontos.

A "sabedoria consensual" entre os estrategistas é que as ações dos EUA registrarão um ganho sólido de dois dígitos baixos no ano que acabou de começar, à medida que a economia e os lucros corporativos continuam a crescer. Isso parece difícil de contestar, embora haja preocupações válidas sobre avaliações, inflação e até onde o rali pode ir.

Estrategistas ​​do Morgan Stanley corretamente previram perdas substanciais antes de 2022, e as equipes do Deutsche Bank, Oppenheimer e BMO Capital Markets corretamente previram uma recuperação significativa no ano seguinte. O Deutsche Bank e o BMO também foram recompensados ​​por previsões otimistas no ano passado.

Se a história recente se repetir, o S&P 500 terminará 2025 mais perto das previsões ousadas do que do consenso, embora o oposto possa ser verdade desta vez.