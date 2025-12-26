Wall Street e B3 reabrem; BC divulga nota de crédito: o que move os mercados

A B3 e Wall Street reabrem nesta sexta-feira, 26, após o feriado de Natal, com mercados operando normalmente no Brasil e nos Estados Unidos. Na Europa, as bolsas seguem fechadas por causa da data comemorativa, assim como em Hong Kong.

A agenda internacional é esvaziada. Não há divulgação de indicadores relevantes nos Estados Unidos. Na China, o lucro industrial de novembro sai às 22h30, e ocorre a reunião do Comitê Permanente do 14º Congresso Popular Nacional.

No Brasil, o Banco Central divulga a nota de crédito de novembro às 8h30 e os dados semanais do fluxo cambial às 14h30. Ainda pela manhã, às 10h30, a autoridade monetária realiza leilões de linha de até US$ 2 bilhões.

Apesar do calendário fraco, o noticiário político segue no radar. Investidores acompanham os desdobramentos do quadro eleitoral para 2026, após Jair Bolsonaro desistir de conceder entrevista na terça-feira alegando problemas de saúde.

Na quinta-feira, antes de passar por uma cirurgia, o ex-presidente divulgou uma carta em que confirma apoio público à pré-candidatura de Flávio.

Prata e ouro em alta

A cotação da prata superou nesta sexta-feira, 26, pela primeira vez, a barreira simbólica de US$ 75 por onça (31,1 gramas), em meio a um rali dos metais no fim do ano, impulsionado por incertezas econômicas e riscos geopolíticos.

O ouro também renovou recordes e chegou a US$ 4.531,04 (R$ 25.118) por onça. Desde janeiro, o metal precioso acumula alta de quase 70%, enquanto a prata sobe mais de 150%. São os maiores rendimentos anuais desde 1979.

Mercados da Ásia em alta

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, 26, em um pregão marcado por feriados em parte da região e pela continuidade do rali dos metais preciosos. As bolsas da Austrália e de Hong Kong permaneceram fechadas.

No Japão, o Nikkei 225 ganhou 0,68% e fechou aos 50.750,39 pontos, impulsionado por ações de tecnologia. O Topix avançou 0,15%. Entre os destaques, a SoftBank subiu 1,8%, encerrando uma sequência de três quedas. Dados oficiais mostraram que a inflação ao consumidor em Tóquio subiu 2,3% em dezembro, acima da meta de 2% do Banco do Japão, mas abaixo das expectativas do mercado.

Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 0,51%, enquanto o Kosdaq subiu 0,49%, com a Samsung Electronics registrando alta superior a 5%. Na China, o CSI 300 teve ganho de 0,32%. Na contramão, os mercados da Índia fecharam em queda, com o Nifty 50 recuando 0,38% e o Sensex caindo 0,43%.

Futuros dos EUA perto da estabilidade

Os futuros de ações dos Estados Unidos operam perto da estabilidade nesta sexta-feira, 26, com os investidores retornando do feriado de Natal e as principais bolsas a caminho de ganhos na semana.

Os futuros do Dow Jones recuam 57 pontos, ou 0,1%, enquanto os do S&P 500 e do Nasdaq-100 oscilam próximos da estabilidade.

No acumulado da semana, o S&P 500 sobe 1,4%, caminhando para a quarta alta semanal em cinco semanas. Dow Jones e Nasdaq também avançam mais de 1% no período.

Wall Street vem de uma sessão histórica antes do feriado. Na quarta-feira, o S&P 500 renovou máximas intradiária e de fechamento.