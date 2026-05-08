Wall Street acelera apostas em IA após balanços fortes

As ações de grandes empresas de tecnologia voltaram ao centro das atenções em Wall Street depois de uma sequência de resultados acima das expectativas no primeiro trimestre, reforçando o otimismo no setor.

Dados levantados pela Morningstar e divulgados pela CNBC mostram que empresas ligadas à inteligência artificial (IA) estão sendo negociadas no maior desconto desde 2019, especialmente as "Magnificent 7": Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (dona do Google), Meta (dona do Facebook), Tesla e Nvidia.

Além disso, o avanço acelerado dos lucros nos últimos trimestres fez com que os múltiplos de avaliação do setor recuassem mesmo sem uma correção mais forte das ações, o que reduziu parte das preocupações do mercado sobre preços muito altos.

IA segue puxando investimentos

Isso porque o setor de IA vive hoje um dos momentos mais atrativos em anos do ponto de vista de valor de mercado (valuation). Para o estrategista-chefe de ações da Morningstar, Michael Field, os fundamentos continuam sólidos.

"A demanda por semicondutores [amplamente usados na IA] está superando as expectativas", disse Field à CNBC. Ele vê que investimentos em data centers e infraestrutura continuam sustentando o crescimento da indústria.

As empresas estão acelerando os aportes em servidores, chips e expansão da capacidade computacional, explicou.

Além disso, o Saxo Bank calculou que os investimentos de capital das gigantes de tecnologia devem alcançar cerca de US$ 725 bilhões em 2026. A estimativa anterior girava em torno de US$ 670 bilhões.

Tecnologia vira aposta

Essas empresas, ao mesmo tempo em que são vistas como aposta de crescimento, também funcionam como proteção em momentos de incerteza, se tornando "a resposta para tudo e para todos", segundo análise do JP Morgan divulgada pela CNBC.

A estrategista global de investimentos do banco, Kriti Gupta, resumiu que investidores compram ações do setor em cenários completamente diferentes.

"Quando os investidores estão entusiasmados com a IA, eles compram tecnologia. Quando estão preocupados com a inflação, compram tecnologia. Quando buscam um desempenho superior, compram tecnologia", detalhou.

Mercado ainda debate risco

Todavia, o otimismo não é consenso, já que alguns analistas seguem cautelosos sobre a capacidade das empresas manterem um ritmo tão elevado de crescimento e investimentos ao longo dos próximos anos.

O fundador da consultoria Portfolio Thinking, Dan Kemp, afirmou à CNBC que o mercado talvez esteja assumindo com excesso de confiança que as gigantes continuarão entregando retornos acima da média indefinidamente.

"Antes, achávamos muito difícil acreditar que as empresas pudessem crescer a essas taxas e gerar esse tipo de lucro", mas, agora que cresceram, ele vê que a concorrência pode pressionar margens no futuro, como aconteceu em ciclos anteriores do mercado de tecnologia.

O crescimento da IA pode enfrentar, também, gargalos físicos antes mesmo de uma desaceleração econômica, na avaliação da gestora de portfólio da BNP Paribas Asset Management, Sophie Huynh.

"O ritmo de adoção da IA ​​pode ser desigual, já que as limitações podem vir da quantidade total de tokens [utilizados no processamento de modelos] disponíveis", esclareceu a especialista.

Os especialistas detalham que, com o aumento da demanda, as empresas do setor já vêm impondo restrições maiores ao uso dessas ferramentas, diante da capacidade limitada de processamento disponível atualmente.