Walgreens será adquirida pela Sycamore em acordo de US$ 10 bilhões; ações disparam

A Walgreens anunciou nesta quinta-feira, 6, que entrou em um acordo definitivo para ser adquirida pela Sycamore Partners, em uma transação de US$ 10 bilhões, avaliada em até US$ 23,7 bilhões.

No fechamento da transação, os acionistas receberão US$ 11,45 por ação em dinheiro, além de um direito garantido de receber até US$ 3 adicionais por ação. O valor extra virá da futura venda da dívida da empresa e das participações da Walgreens na VillageMD, serviço de planos de saúde da farmacêutica.

"Embora estejamos progredindo em nossa ambiciosa estratégia de recuperação, a criação de valor significativo levará tempo, foco e mudanças que serão melhor administradas como uma empresa privada", disse o CEO da Walgreens, Tim Wentworth.

O executivo declarou que a companhia está focada em tornar a entrega de saúde mais eficaz, conveniente e acessível, enquanto enfrenta os desafios de uma indústria farmacêutica em evolução e um cenário de varejo cada vez mais complexo e competitivo.

Na véspera, as ações da Walgreens enceraram o dia em desvalorização de 1,40%, a US$ 10,600. Na pré-abertura desta sexta-feira, 7, os papéis disparam 5,47%, a US$ 11,180.